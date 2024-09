PKOl reaguje na zarzuty. "Te kwoty nie są prawdziwe". Chodzi o Piesiewicza

W ostatnich tygodniach Polskim Komitetem Olimpijskim nieustannie wstrząsają kolejne skandale. Trwa m.in. konflikt na linii Sławomir Nitras - Radosław Piesiewicz, co ma związek z patologiami, które miały miejsce podczas imprezy w Paryżu. Mowa o kolesiostwie, układach, niesprawiedliwym traktowaniu zawodników czy braku dofinansowania. Dodatkowo w ostatnim czasie ze sponsorowania PKOl-u wycofało się kilka spółek Skarbu Państwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie miał żadnych wątpliwości! "Fajnie się gra z chłopakami"

We wtorek umowę sponsorską w trybie natychmiastowym wypowiedziały spółki PKP Intercity i Polskie Linie Lotnicze, a finansowanie zawiesił Orlen. Z kolei dzień później na podobny ruch, co m.in. PKP Intercity zdecydowały się Krajowa Grupa Spożywcza z marką Polski Cukier i spółka energetyczna Enea. A to nie koniec problemów komitetu. W środę gazeta "Polityka" ujawniła kolejne niepokojące wątki.

PKOl przerwał milczenie. Jednoznaczna reakcja na publikację mediów. "Szereg nieprawdziwych informacji"

Anonimowy informator tygodnika poruszył temat m.in. wysokość pensji, jakie mieli inkasować najbliżsi współpracownicy Piesiewicza. "O zarobkach Pałusa i Kochaniak (Marek Pałus jest sekretarzem generalnym, a Katarzyna Kochaniak odpowiada za relacje z mediami - przyp. red.) krążą legendy - każde z nich inkasuje ponoć co najmniej 50 tys. zł miesięcznie. Nie wiadomo, na jakiej podstawie. - Podejrzenie, że nie płacimy za kompetencje, ale łożymy na dwór prezesa, jest uzasadnione - ironizuje jeden z prezesów" - czytamy na łamach gazety. Poruszono też kilka innych wątków.

I jak się okazuje, sam PKOl nie pozostał na nie obojętny. W środowe popołudnie komitet wydał obszerne oświadczenie. "Polski Komitet Olimpijski informuje, że pojawiające się ostatnio w tygodniku 'Polityka' publikacje zawierają szereg nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię Polskiego Komitetu Olimpijskiego i świadomie wprowadzają czytelników w błąd" - czytamy na wstępie.

W kolejnych akapitach organ próbował wytłumaczyć się z niemal każdego zarzutu, który postawiono. Nawiązano też do wspomnianych pensji współpracowników, zaprzeczając doniesieniom mediów. "Kwoty wymienione w artykule nie są prawdziwe. Autor nie dysponuje żadnymi dokumentami potwierdzającymi wysokość zarobków kogokolwiek w PKOl. Obie wskazane wyżej osoby pracują na podstawie zawartych umów i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie" - podkreśla organ.

"Bez próby sprawdzenia rzetelności tych informacji stwierdzono, że: 'W radzie nadzorczej (spółki Olympic Sky) Piesiewicz umieścił siebie oraz swoich najbliższych współpracowników: odpowiadającą za relacje z mediami Katarzynę Kochaniak i sekretarza generalnego Marka Pałusa. Założę się, że mają za to wynagrodzenie'. Członkowie rady nadzorczej nie pobierali i nie pobierają wynagrodzenia - o czym autor artykułu został poinformowany" - dodano.

PKOl odnosi się głównie do zarzutów o finanse

Odniesiono się również do wynagrodzenia prezesa czy innych osób zarządzających, o czym "Polityka" pisała tak: "Ze sprawozdania finansowego za 2023 r. wynika, że koszty zarządu wyniosły ok. 1,5 mln zł. - Piesiewicz i jego klika (na pensji jest kilku jego najbardziej zaufanych ludzi z zarządu - przyp. red.) rządzą od maja. Zakładam, że on sam inkasuje ponad sto tysięcy miesięcznie". I na to PKOl też szybko odpowiedział, przecząco. "Założenie to jest całkowicie błędne, bowiem kwota podana przez autora tekstu obejmuje 'osoby zarządzające PKOl', a nie Zarząd PKOl".

Poruszono też temat afery z Adidasem, Olympic Sky czy też pobierania przez Piesiewicza prowizji od umów sponsorskich zawieranych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. "Żaden organ PKOl nie podjął jakiejkolwiek decyzji o przyznaniu Prezesowi wynagrodzenia prowizyjnego, a jedynym źródłem przychodu Prezesa PKOl jest wynagrodzenie podstawowe otrzymywane z tytułu zawartej umowy o pracę" - czytamy w odpowiedzi na ostatni zarzut. Pełne oświadczenie można znaleźć TUTAJ.

"Odnosząc się do informacji przedstawionych powyżej należy podkreślić, że są one nie tylko nieprawdziwe, ale godzą także w dobre imię Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w sposób celowy dyskredytując, nie tylko samą instytucję, ale także i osoby w niej pracujące" - dodano na zakończenie, informując też, że dziennikarz otrzymał odpowiedzi na zadane pytania po dwóch dniach roboczych i były "zgoła odmienne od tez i spekulacji zawartych w artykule".

Tak więc wokół PKOl robi się coraz bardziej gorąco. W komitecie odbędzie się kontrola Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a także najprawdopodobniej Najwyższej Izby Kontroli, choć zdaniem PKOl-u o działaniach NIK-u nie ma mowy.