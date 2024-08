Polak wyrzucony z wioski olimpijskiej! Poważne oskarżenia

Trzy tygodnie temu zakończyły się igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale to nie koniec olimpijskich emocji w stolicy Francji. W środę rozpoczęły się XVII letnie igrzyska paralimpijskie. Tego dnia odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia imprezy. Polską flagę nieśli dwukrotna mistrzyni paralimpijska w pchnięciu kulą Lucyna Kornobys oraz rekordzista świata w skoku wzwyż Maciej Lepiato.

Polski paralimpijczyk podejrzewany o doping

Startować miało 84 Polaków i Polek, ale to już nieaktualne. Szokujące wieści przekazał Polski Komitet Paralimpijski. Jeden z naszych reprezentantów został tymczasowo wydalony z wioski olimpijskiej. Powód? Podejrzenia o doping.

"Polski Komitet Paralimpijski informuje, że decyzją Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego z dnia 28-08-2024 jedna z osób wchodzących w skład reprezentacji narodowej na Igrzyska Paralimpijskie Paryż 2024, u której stwierdzono podejrzenie naruszenia przepisów antydopingowych, została tymczasowo zawieszona i pomimo tego, iż przysługuje jej prawo do procesu odwoławczego zgodnie z procedurami musi opuścić wioskę paralimpijską i automatycznie zostaje skreślona z list startowych" - czytamy w komunikacie. Nie znamy personaliów reprezentanta Polski, ani w jakiej dyscyplinie miał startować.

Polscy sportowcy na igrzyskach paralimpijskich startować będą w 15 z 22 dyscyplin uwzględnionych w programie. Do rozdania jest aż 549 kompletów medali. Oprócz zapisania się w historii Polacy walczą także o nagrody pieniężne. Za złoty medal ministerstwo sportu przekaże 100 tys. złotych, za srebro 70 tys. zł, a za brąz 55 tys. zł. Medaliści otrzymają także stypendium, które będzie wypłacane co miesiąc przez dwa lata. Jego wysokość to kwota między 12 427 zł a 15 222 zł w zależności od medalu. No i do tego dochodzi emerytura olimpijska. Wypłacana co miesiąc po ukończeniu przez sportowca 40. roku życia.