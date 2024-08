Boniek grzmi po występie Polaków na IO. Tak nazwał to, co zrobił Piesiewicz

Gdyby nie niespodziewane srebro Darii Pikulik wywalczone ostatniego dnia igrzysk w kolarstwie torowym, Polska zakończyłaby imprezę z dorobkiem tylko dziewięciu medali. Byłby to najgorszy wynik od 1956 roku. Bariera dziesięciu krążków została więc złamana rzutem na taśmę, ale nie przeszkadza to w dyskusjach dotyczących występu polskich zawodników i zawodniczek na igrzyskach w Paryżu.

Zbigniew Boniek przemówił ws. igrzysk. "Nigdy nie było"

Najważniejsza impreza czterolecia elektryzuje niemal wszystkich. I choć od jej zakończenia minęły już przeszło dwa tygodnie, to nadal wynik Polaków komentowany jest przez osoby ze świata sportu czy polityki. Tym razem głos zabrał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zbigniew Boniek w wywiadzie udzielonym TVP Sport zdradził, że igrzyska "bardzo mu się podobały". Mówiąc o rozczarowującym występie Polaków, nie był w stanie uniknąć tematu polityki, która przeplata się ze sportem. Gorzko podsumował, to co dzieje się w naszym kraju i wokół sportowców, którzy reprezentowali Polskę w Paryżu.

- W Polsce hejtuje się wszystko i wszystkich – wylewa się to, jak nie z jednej strony, to z drugiej. Żyjemy w podzielonym kraju. Osiem poprzednich lat spowodowało, że jedni nienawidzą drugich, a każdy powód jest dobry do kolejnej awantury. Dzień w dzień dostajemy wiadomości, kto i ile kradł, a kto kogo wtedy chronił - ocenił.

Boniek zwrócił uwagę na potrzebę opracowania strategii niezbędnej do osiągania sukcesów w sporcie. - U nas nigdy nie było prawdziwej reformy sportu, nie mamy długofalowej strategii, która jest potrzebna, żeby sport się rozwijał. Jeżeli takiej strategii nie będzie, to za każdym razem będziemy zastanawiać się, co poszło nie tak, dlaczego medali jest 5, a nie 7. Za każdym razem decydować o tym będzie przypadek i waleczność jednostki, nie będzie to efekt zaplanowanych działań. Myślimy, że do osiągnięcia sukcesu konieczny jest komfort, a zwycięstwo rodzi się w bólach i dzięki ciężkiej pracy. Swoje trzeba odcierpieć - przyznał.

Boniek zauważył, że rządzący, zamiast pomagać sportowcom, wykorzystują ich do własnych celów. Poświęcił kilka mocnych słów prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi Piesiewiczowi, którego postać przez ostatnie tygodnie wzbudzała kontrowersje i często znajdowała się na świeczniku. Zaczepił też byłego ministra Kamila Bortniczuka.

- Kultura fizyczna jest zaniedbana, a przecież sport profesjonalny wywodzi się z powszechnego, masowego. Gwiazdy wyławia się z tłumu. Przed igrzyskami uwagę na sobie skupiał prezes PKOl Radosław Piesiewicz, który nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie polskich sportowców do imprezy, ani za liczbę medali w Paryżu. Jednak pokazywanie się z naszymi sportowcami na plakatach było żenujące. Ale to nie dlatego Polska ma 10 medali, a nie 20 czy 30 - powiedział.

- Rok temu polskim sportem rządził polityk, Kamil Bortniczuk. Gdzie jest dzisiaj? W Polsce jest potrzeba poważnej dyskusji na temat sportu, wyciągnięcia wniosków, ułożenia planów. Sport nie może być narzędziem dla polityków, dla pojedynczych ludzi do osiągania swoich celów. Podejście do sportu trzeba mądrze zmienić. To sportowcy i ich dobro powinno być w centrum uwagi, a nie prezesi czy ministrowie - podsumował.

Przypomnijmy, że według zapowiedzi premiera RP Donalda Tuska Polska chce starać się o organizację igrzysk olimpijskich. Niewykluczone, że najważniejsza sportowa impreza czterolecia zawita do naszego kraju.