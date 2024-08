Trener Szeremety bohaterem. Od razu rzucił się na ratunek

Osoby z otoczenia Julii Szeremety twierdzą, że jej trener Tomas Dylak i cały sztab potrafią zdjąć presję z pięściarki i znakomicie do niej trafiają. Szkoleniowiec, którego razem z zawodniczką zabraliśmy na spacer do Łazienek Królewskich w Warszawie, opowiadał jak dobrze funkcjonuje ten duet, zdradził także, jak w trudnej sytuacji wstrząsnął pięściarką i jakie mają najbliższe plany. Cała rozmowa poniżej.

REKLAMA

Dylak opowiedział też o swojej historii, która przytrafiła mu się pewnego razu na spacerze w lesie.

Zobacz wideo Szeremeta dla Sport.pl: Walczyłam o marzenia

"Musiałem go wyciągać jeszcze nawet w ubraniach kadrowych"

To było już po powrocie z igrzysk trener Dylak miał nieco czasu, by w końcu spędzić czas z rodziną. Poszedł wtedy z synem na spacer w swojej rodzinnej miejscowości, czyli Gostyni w Wielkopolsce.

- Synek zauważył małego jelonka, który nie mógł się wydostać z rzeki. Musiałem go wyciągać, będąc jeszcze w ubraniach kadrowych - śmieje się trener. Jak dodaje, to nie pierwszy raz, gdy ruszył na pomoc w podobnej sytuacji.

- Często z synem chodzę na spacery, bo on bardzo lubi przyrodę i to nie był pierwszy raz, że ratowaliśmy jakieś zwierzątka - zdradził Dylak.

Więcej o tej akcji i wideo z ratowania zwierzęcia można zobaczyć na poniższym materiale.

Zobacz wideo Trener Szeremety w akcji ratunkowej

Dylak z kadrą kobiet pracuje od grudnia 2021 r. Na początku współpracy doszło do zgrzytu między nim a Szeremetą, którą znał jeszcze z czasów juniorskich. Trener zagroził, że jeżeli zawodniczka nie weźmie się w garść i nie zacznie podchodzić profesjonalnie do boksu, to nie będzie jej powoływał i zerwie współpracę. Bo on chce wejść na szczyt.

O co chodziło? Szeremeta do sportowego trybu życia podchodziła luźno. Jadła niezdrowo, oszukiwała na treningach. Wstrząs podziałał. Szeremeta uwierzyła trenerowi i zmieniła się radykalnie - od diety do zajęć. Teraz tworzą zgrany duet.