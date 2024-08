Co z nagrodą za srebro? Rozbrajające komentarze Julii Szeremety i jej trenera. "Ani złotówki"

Sport.pl zabrał srebrną medalistkę z Paryża w boksie, Julię Szeremetę, na długi spacer po Łazienkach Królewskich. Zawodniczka i jej trener dzielili się spostrzeżeniami na wiele tematów. Trzeba przyznać, że do pieniędzy podejście mają zdroworozsądkowe. A pieniądze - przynajmniej dla zawodniczki - są co najmniej bardzo dobre.

"Walczyłam o marzenie, nie o kasę"

21-letnia pięściarka zdobyła w Paryżu nie tylko najcenniejszy medal w dotychczasowej karierze, ale może również liczyć na rekordowy zarobek. Dzięki nagrodom PKOl (200 tys. zł), od Ministerstwa Sportu (70 tys.), swego miasta (25 tys.), Polskiego Związku Bokserskiego (100 tys.) i sponsorów, dostanie na konto niemal pół miliona zł. Co najmniej drugie tyle stanowią nagrody rzeczowe, w tym mieszkanie, diament i samochód. Medal oznacza dla niej w sumie wzbogacenie się o ponad milion złotych. Ale młoda pięściarka - jak sama przyznaje - o pieniądzach nie myśli.

- Nie skupiałam się na tym. Walczyłam o marzenie, nie o kasę - mocno stąpa po ziemi Szeremeta. Na razie z tych wszystkich finansowych zdobyczy nie ma na jej koncie nawet złotówki. - Ja ten medal wywalczyłam przed chwilą - uśmiecha się, gdy pytamy czy spogląda już na swoje konto.

Nawet złotówka z tych nagród nie przypadnie trenerowi Szeremety, Tomaszowi Dylakowi. - Ja żadnego procentu od Julki nie mam. Nigdy bym od niej nie wziął nawet złotówki. To są jej pieniądze i jeszcze będę jej pomagał je dobrze zainwestować, by zabezpieczyła sobie przyszłość - przekazał nam szkoleniowiec. Dodał, że on dostanie premię jako trener, ale niedawno nawet jeszcze dokładnie nie wiedział, ile to będzie.

- Ja dopiero niedawno sprawdziłem, jakie pieniądze były ustalone za medal, bo ja tego nie robię dla pieniędzy, to moja misja, marzenia. Zresztą po trzech miesiącach pracy w związku dopiero sprawdziłem, jaką mam pensję. Jeśli chodzi o nagrodę finansową za Paryż, to jest jakiś skok, ale nie taki, żeby sobie życie ułożyć - tłumaczy.

W długiej rozmowie ze Sport.pl pięściarka mówiła też o ataku botów z Azji, propozycjach ze świata freak fightów, incydencie z kampanią wyborczą i karate.