PKOl. błyskawicznie reaguje na wieści, że "skarbówka" zaczęła kontrolę

"Wyjaśnimy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania. Sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów lub braku sprzętu było zbyt dużo. Rozpoczynamy od ustalenia, kto i w jakim charakterze przebywał na igrzyskach olimpijskich za pieniądze publiczne" - to treść wpisu Sławomira Nitrasa, Ministra Sportu i Turystyki po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To efekt patologii, które działy się w polskich związkach w trakcie igrzysk.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Dylak: Julia już przeszła do historii i stać ją na więcej

"Była mowa m.in. o kolesiostwie, układach, niesprawiedliwym traktowaniu zawodników i braku dofinansowania. Zarzucano też m.in. brak odpowiednich osób w sztabie, jak np. fizjoterapeuty, a działacze mieli zabierać więcej osób towarzyszących" - pisaliśmy na Sport.pl.

Nitras poprosił PKOl na czele z Radosławem Piesiewiczem o dostarczenie listy z nazwiskami wszystkich osób akredytowanych na igrzyska olimpijskie. PKOl nie zamierza tego robić, ponieważ, jak czytamy, uważa, że nie musi się tłumaczyć z wydawania pieniędzy, które nie były publiczne. - PKOl rozliczy się ze wszystkich kosztów związanych z igrzyskami. To trzeba jednak rzetelnie obliczyć i mieć na to czas. Rozliczymy się co do złotówki, choć nie musimy, bo to nie są środki publiczne - mówiła rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak.

Z informacji "Przeglądu Sportowego Onet" wynika, że Nitras zamierza doprowadzić do tego, by Piesiewicz ustąpił ze stanowiska prezesa PKOl. "Do gry mają wejść Najwyższa Izba Kontroli, prezydent Warszawy oraz - prawdopodobnie - prokuratura. Piesiewicz będzie grillowany na różne sposoby, a w PKOl w końcu nastąpi rozłam na tyle poważny, że trzeba będzie przeprowadzić nowe wybory" - czytamy w tekście, który cytuje anonimowego informatora.

Kontrolerzy KAS pojawili się w siedzibie PKOl? Organizacja reaguje

Mariusz Gierszewski z Radia Zet poinformował, że w Polskim Komitecie Olimpijskim pojawili się kontrolerzy z Krajowej Administracji Skarbowej. "Prześwietlone mają być umowy ze związkami sportowymi, w tym związkami: hokeja, kolarstwa i badmintona oraz zarobki prezesa PKOl Radosława Piesiewicza" - czytamy we wpisie dziennikarza. Wcześniej takie działania po igrzyskach zapowiedział Nitras, a z jego słów wynika, że Piesiewicz pobiera wynagrodzenie w wysokości ponad 100 tys. złotych miesięcznie od PKOl.

- Żaden prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotąd nie pobierał wynagrodzenia. Żaden. Żaden członek prezydium i zarządu nie pobierał wynagrodzenia. To były funkcje społeczne, pełnione społecznie, bo taka jest rola PKOl. Zwracam się do pana prezesa Piesiewicza z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących jego poziomu wynagrodzenia, wynagrodzenia innych członków oraz dokumentacji, na podstawie której takie wynagrodzenie zostało przyznane - mówił Nitras w trakcie konferencji prasowej.

Na ten wpis Gierszewskiego szybko zareagował PKOl, publikując krótki komunikat. "Informujemy, że w Polskim Komitecie Olimpijskim nie jest aktualnie przeprowadzana żadna kontrola skarbowa ani innej do tego uprawnionej instytucji. Prosimy o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd i podawanie zweryfikowanych informacji" - komentuje organizacja.

W tym momencie jest to jedyne oświadczenie ze strony PKOl.