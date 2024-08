Wielki zwrot! Polsat przejmuje dużą imprezę od TVP! I ma ją zakodować

28 sierpnia startują igrzyska paraolimpijskie w Paryżu. "Szybciej, wyżej, mocniej", jak głosi olimpijska maksyma, będzie nie tylko na sportowych arenach. Ta impreza ma być rekordowa również pod względem telewizyjnym. Transmisje z Francji dotrą do kibiców z ponad 160 krajów świata. To o kilkanaście państw więcej niż w przypadku zawodów w Tokio w 2021 roku. O jedną piątą wzrósł też przychód ze sprzedaży praw medialnych do igrzysk. Szczególnie zainteresowana nimi była Europa, w tym polski rynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Bitwa o prawa telewizyjne. Cena razy trzy

Z jednej strony jest to uzasadnione. Igrzyska po 12 latach wracają na stary kontynent. Ostatnio w 2012 roku odbywały się w Londynie, ale potem rozgrywane były w innych strefach czasowych (w Brazylii i Japonii). Teraz łatwiej będzie nimi zainteresować europejskich widzów niż na przykład w przypadku zmagań w Tokio. Wtedy często rywalizacja zaczynała się o drugiej w nocy, a przekaz był na żywo.

TVP z oglądalności imprezy w Tokio była zadowolona. Zresztą pokazywanie igrzysk paraolimpijskich z udziałem polskiej reprezentacji, której notabene na takich imprezach bardzo dobrze szło, wpisywało się w misję publicznego nadawcy. "Telewizja Polska powinna to pokazywać w ramach misji" - słyszymy, kiedy pytamy osoby ze środowiska, o to co stało się potem. W TVP teraz zawodów nie będzie. Co się stało, że zmienił się nadawca igrzysk w Polsce?

Otóż dużą chrapkę na te zawody miał Polsat. W dodatku cena za igrzyska paraolimpijskie w Polsce na lata 2022 – 2024, jak słyszymy, wzrosła niemal trzykrotnie. Polsat szybko dogadał się z pośrednikiem w sprzedaży praw (Infrontem) i podpisał dwuletnią umowę, a TVP została na lodzie. Niedługo potem stacja Zygmunta Solorza poinformowała też o partnerstwie medialnym z PKOl-em na powyższe lata, a rok później Marian Kmita, dyrektor sporu w Polsacie, został jednym z wiceprezesów komitetu.

Polsat wyczuł rynek?

Wzmożone zainteresowanie tym, co dzieje się od kilku lat na igrzyskach paraolimpijskich sygnalizował zresztą John Lisko, Dyrektor Zarządzający Prawami Sportowymi w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim (IPC): "Według danych Nielsena zainteresowanie igrzyskami paraolimpijskimi w ciągu ostatnich ośmiu lat wzrosło ponad dwukrotnie, co też przełożyło się na zainteresowanie prawami do tej imprezy - przekazał.

To również z tego powodu będą to pierwsze igrzyska, które zaoferują przekaz na żywo z każdej z 22 dyscyplin, jakie zobaczymy w Paryżu. Polsat szykuje się też na rekordową liczbę godzin transmisji ze stolicy Francji. Wydarzenia będą prezentowane głównie w stacjach sportowych. Igrzyska pokaże: Polsat Sport 1,2,3 oraz Polsat Sport Premium 1 i 2, a także serwisy telewizyjne PSP Premium PPV 3,4,5,6.

- Dodatkowo ceremonia otwarcia i zamknięcia będzie także w Super Polsacie w Naziemnej Telewizji Cyfrowej – przekazuje nam Tomasz Ołdak, odpowiedzialny za promocję kanałów tematycznych Polsatu.

- Codziennie wieczorem będzie nadawany magazyn podsumowujący wydarzenia na arenach paraolimpijskich, którego powtórka będzie dostępna w Super Polsacie dnia następnego przed południem - dodaje.

Dążymy do pokazywania wszystkich możliwych zawodów

Polsat relacjonował już ostatnie zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie. Nadano wówczas około 300 godzin transmisji z tej imprezy. - Paraolimpijczycy to wyjątkowi ludzie, których rodzimi kibice jeszcze nigdy nie mogli oglądać w tak ogromnym wymiarze czasowym - chwalił się wtedy Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat.

Teraz transmisji ma być nawet trochę więcej niż ostatnio.

- Dążymy do pokazywania wszystkich możliwych zawodów, które dostępne będą w przekazach satelitarnych udostępnionych nam przez producenta sygnału telewizyjnego – przekazuje nam Polsat. Stacja do Paryża wyśle też skromną ekipę reporterską.

W samym środowisku paraolimpijskim jest mały żal, że impreza nie będzie na ogólnodostępnym kanale. Polsaty Sport i Sport Premium są stacjami płatnymi nadawanymi w kablówkach i na platformie satelitarnej Polsatu.

Na imprezie wystartuje 84 sportowców z Polski, w 15 z 22 dyscyplin. Medali nasi sportowcy powinni przywieźć do kraju sporo. Igrzyska paraolimpijskie Biało-Czerwoni przeważnie kończyli w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji medalowej. W Rio zdobyliśmy 39 krążków, 9 złotych 18 srebrnych i 12 brązowych. W Tokio Polakom poszło nieco gorzej. Podczas pandemicznych igrzysk było 24 krążków: 7 złotych, 6 srebrnych oraz 11 brązowych, co dało 17. miejsce w stawce.

Igrzyska Paraolimpijskie Paryż 2024 odbędą się w dniach 28 sierpnia - 8 września.