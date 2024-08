Rywalka Szeremety w reklamie tamponów. Poruszyła temat tabu. "Nie jestem kobietą?"

IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu) od lat znajduje się w konflikcie z MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski). Organizacja wykorzystała start na igrzyskach Lin Yu-Ting i Imane Khelif, żeby uderzyć w te zawodniczki oraz sam komitet olimpijski. Szef IBA - Rosjanin Umar Kremlow - twierdził w dodatku, że u obu zawodniczek wykryto kariotyp XY.

Lin Yu-Ting zagrała w reklamie tamponów. "Czym jest kobiecość?"

Obie zawodniczki nie ukrywały swojego oburzenia. Imane Khelif pozwała J.K. Rowling, a Lin Yu-Ting tłumaczyła: - Każdy ma prawo do wypowiadania się, ale ja też mam autonomię. Nie muszą mnie ograniczać tradycyjne stereotypy. Po zdobyciu złotego medalu na igrzyskach olimpijskich, Tajwanka stała się niezwykle popularna w swoim kraju. W związku z oskarżeniami broni ją też tamtejszy rząd. Doszło do tego, że MSZ Tajwanu interweniował w Wielkiej Brytanii ws. artykułu, w którym znalazła się fraza, że "mistrzyniami olimpijskimi w kobiecym turnieju zostali mężczyźni"

Teraz Lin Yu-Ting wystąpiła w reklamie tamponów. "Piękna reklama z pięściarką Lin Yu-Ting. Montaż pokazuje, jak walczy, następnie otwiera szafkę, gdzie widać markę, z której korzysta. Narracja: 'Czym jest kobiecość? Nie jestem kobietą. Nie jestem kobietą? To, czym wtedy jest kobiecość? Kobiety nie rodzą się po to, żeby dopasować się do twoich wyobrażeń" - pisze Emily Y. Wu.

Lin Yu-Ting zdobyła jeden z dwóch złotych medali tajwańskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich. Drugi krążek padł łupem Lee Yanga i Wang Chi-lina w badmintonie. W całej swojej historii Tajwan zdobył tylko dziewięć złotych medali na igrzyskach.