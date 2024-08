Oto co Szeremeta zrobi z pieniędzmi za igrzyska. Zarobiła fortunę

Julia Szeremeta po igrzyskach w Paryżu rozpoczyna zupełnie nowe życie. Dla większości kibiców zaledwie 20-letnia pięściarka była przedtem postacią kompletnie anonimową. Teraz poznała ją cała Polska. Mocno zmieni się także jej status finansowy, a to za sprawą sowitych premii i nagród, jakie otrzymała. Na ich temat porozmawiała na kanale youtubowym "Super Expressu".

Szeremeta wprost o pieniądzach z igrzysk. "Na pewno zainwestuję"

Za srebrny medal olimpijski PKOl przyznał Szeremecie 200 tys. złotych, diament, obraz i voucher na wakacje. Dodatkowo od Polskiego Związku Bokserskiego dostanie 100 tys. zł oraz samochód marki Suzuki, która jest głównym sponsorem związku. Do tego dochodzi jeszcze 75 tys. złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sumie pięściarka zgarnęła zatem 375 tys. zł i nagrody rzeczowe. Co zamierza z nimi zrobić. - Na pewno zainwestuję te pieniądze - wyznała.

Szeremeta przyznała też, że decyzji nie będzie podejmowała sama, ale skorzysta z pomocy doradców. Nieco bardziej rąbka tajemnicy uchylił jej trener Tomasz Dylak. - Już rozmawialiśmy, że te pieniądze trzeba jak najszybciej zainwestować najlepiej pewnie w nieruchomości, tak żeby już ją nie nęciło, żeby je wydawać na jakieś głupstwa. W momencie, gdy zainwestuje w nieruchomości, to będzie miała jakąś przyszłość i nie będzie musiała się bać, co będzie za ileś lat - tłumaczył.

Julia Szeremeta dostanie mieszkanie w Warszawie. Co z nim zorbi?

Na Szeremetę czeka także jeszcze jedna nieruchomość. Firma Profbud - sponsor naszej kadry olimpijskiej - ma zapewnić jej mieszkanie w Warszawie. Początkowo mieszkanie mieli otrzymać tylko sportowcy, którzy zdobędą złoto, ale ostatecznie zdecydowano je przyznać także srebrnym medalistkom w dyscyplinach indywidualnych, w tym także Szeremecie. W wywiadzie pytana była, czy miała już okazję je zobaczyć. - Nie, nie widziałam. Ono jest w trakcie budowy. Nie mamy jeszcze szczegółów. Nie wiemy nawet, w której części Warszawy - przyznała.

Nagrodzone sportsmenki z mieszkaniami mogą zrobić, co chcą. Jeśli nie planują w nich zamieszkać, to mogą je wynająć lub sprzedać. A czy Szeremeta zamierza się do niego wprowadzić? - Cały czas jestem w rozjazdach, albo gdzieś na obozach, więc na razie nie jestem w stanie powiedzieć - wyznała.