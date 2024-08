Simone Biles nie mogła uwierzyć, gdy zobaczyła, ile ma zapłacić za szampana w Paryżu

Simone Biles była prawdziwą królową igrzysk olimpijskich w Paryżu. Amerykanka była jedną z faworytek do zwycięstwa we wszystkich konkurencjach gimnastyki sportowej i z tej roli wywiązała się niemal perfekcyjnie. Zdobyła aż trzy złote medale - w wieloboju, rywalizacji drużynowej oraz ćwiczeniach na trampolinie. Pogromczynie znalazła dopiero w równoważni i w ćwiczeniach wolnych.

Mimo to w ostatniej ze wspomnianych konkurencji udało jej się zdobyć srebro. Lepsza od niej okazała się tylko Brazylijka Rebeca Andrade, ale mimo to Amerykanka potrafiła zachować się z klasą. Na podium razem z brązową medalistką pokłoniły się triumfatorce, co zostało pozytywnie odebrane przez widzów. Mimo licznych sukcesów pobyt w Paryżu nie potoczył się całkiem po jej myśli.

Simone Biles grzmi ws. jednego z klubów we Francji. "Czy wy oszaleliście?"

O dość nieprzyjemnym incydencie opowiedziała sama Biles. Nie wydarzył się on jednak w trakcie igrzysk, a tuż po ich zakończeniu. Wówczas Amerykanka udała się wraz z bliskimi do jednego z klubów nocnych w Paryżu, by świętować sukces. Nie wymieniła jednak, o który konkretnie lokal chodzi. I tam doszło do - jej zdaniem - skandalicznej sytuacji, która mocno ją oburzyła.

- Mieliśmy ceremonię zamknięcia igrzysk. Poszłam oczywiście na nią, a następnie wyszliśmy do klubu. Ludzie, ten klub próbował obciążyć mnie kwotą 26 tysięcy dolarów za butelkę szampana - przekazała i chwilę później dała upust emocjom, zwracając się bezpośrednio do właścicieli klubu. Była zażenowana ceną alkoholu. - Czy wy oszaleliście? Oczywiście się na to nie zgodziłam. Ale po co w ogóle próbowaliście mnie oszukać? To szaleństwo - grzmiała na Tik-Toku.

Simone Biles nie ma sobie równych. Ameryka ją pokochała

Biles to najbardziej utytułowana gimnastyczka w historii. Może pochwalić się aż 11 medalami olimpijskimi, z czego aż siedem jest koloru złotego. Na koncie ma także dwa srebra i tyle samo brązowych krążków. A na tym nie koniec. W dorobku posiada aż 30 medali mistrzostw świata, z czego 23 są złote. I niewykluczone, że tych krążków, szczególnie olimpijskich, miałaby jeszcze więcej. W Tokio wycofała się jednak z rywalizacji już po pierwszej konkurencji, w której sięgnęła po srebro. Powodem były problemy mentalne.

- Mój umysł i ciało po prostu nie są zsynchronizowane - informowała wówczas Biles na Instagramie dodając, że zdrowie psychiczne stawia ponad walkę o medale. "W Ameryce to temat numer jeden. Coś tak mocnego, jak gdyby Robert Lewandowski nagle ogłosił, że przez sprawy mentalne nie da rady wystąpić na Euro. Po tym jak z olimpijskiej sceny zeszli Usain Bolt czy Michael Phelps, Tokio miało jedną gwiazdę. Ale nadludzka w łamaniu praw grawitacji gimnastyczka Simone Biles powiedziała, że na razie bić się o medale nie da rady" - opisywał tę sprawę Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.