PKOl uderzy w ministra sportu? Rozesłali pismo. "Narodowa afera"

Zaledwie dziesięć medali zdobytych przez polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywołały ogólnokrajową dyskusję. Doszło do tego, że premier Donald Tusk i minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedzieli rozliczenia w tej sprawie.

Nitras przed tygodniem domagał się od Polskiego Komitetu Olimpijskiego imiennej listy wszystkich osób współpracujących i akredytowanych na IO, prezesów, członków zarządów związków, którzy byli w Paryżu akredytowani lub na zaproszenie, terminów pobytu i adresów zakwaterowania. Podobne wymagania miał do krajowych związków sportowych.

- Nie przekażemy ministerstwu sportu tej listy. Obowiązuje nas prawo. Koszty zakwaterowania nie zostały uregulowane z pieniędzy publicznych - brzmiała odpowiedź PKOl-u, którą przekazała rzeczniczka Katarzyna Kochaniak. Dodała wtedy, że PKOl nie wykluczał interwencji w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim ws. nacisków politycznych.

Polski Komitet Olimpijski przygotował oświadczenie. Tak odpowie Sławomirowi Nitrasowi

Onet poinformował, że PKOl przygotował specjalny list, który rozesłał do członków komitetu, "czyli w praktyce przedstawicieli wszystkich liczących się związków sportowych w Polsce" - czytamy w artykule. Pod oświadczeniem mają podpisać się ci członkowie, którzy wyrażą na to zgodę. Czas na podjęcie decyzji mają do środy 21 sierpnia i godziny 14. Jakiś czas później ma on zostać opublikowany w internecie.

A co jest w oświadczeniu? "Stoimy na stanowisku, że przyjęcie retoryki porażki jest krzywdzące zarówno dla sportowców, jak i trenerów, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, czy też innych członków sztabów szkoleniowych" - czytamy w nim. Jego autorzy mają przekonywać, że za wyniki sportowe nie odpowiada PKOl, a związki sportowe i ministerstwo sportu, które to odpowiadają za finansowanie.

Zwrócono także uwagę, że "wywołanie narodowej afery z powodu niezdobycia prognozowanej liczby medali [...] nie przyczyni się do zwiększenia motywacji do uprawiania sportu".

"Żaden przepis prawa nie nadaje Ministrowi Sportu i Turystyki prawa kontrolowania PKOl. Każde usiłowanie wprowadzenia tego typu kontroli nad działalnością narodowych komitetów olimpijskich przez jakikolwiek rząd na świecie mogłoby zostać potraktowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako próba upolitycznienia organizacji, a na to nie pozwalają zapisy Karty Olimpijskiej" - oceniają twórcy oświadczenia. Na koniec dodano, że potrzebna jest szeroka debata i badania o sporcie. "Jednak jakakolwiek próba niszczenie wizerunku PKOl polskiego sportu nie uzdrowi" - podsumowano.