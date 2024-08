Nie do wiary, jakie plany ma Andrzej Duda. On w sporcie? Kwaśniewski ujawnił

"Ostatnio słyszałem, że Andrzej Duda chciałby zostać prezesem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego" - takie rewelacje w wywiadzie dla portalu Onet.pl przekazał Aleksander Kwaśniewski. O stanowisko miałby ubiegać się w 2025 r., kiedy to w Polsce odbędą się wybory prezydencie, w których Duda nie może już wystartować. Wtedy też kończy się kadencja Thomasa Bacha jako prezesa MKOl-u, a Niemiec już zapowiedział, że nie będzie kandydował ponownie.

Aleksander Kwaśniewski zdradził plan Andrzeja Dudy. "Rozumiem, że rozgląda się za czymś"

Nawet jeśli obecny prezydent Polski rzeczywiście zgłosi swoją kandydaturę, Kwaśniewski nie wróży mu sukcesu. - Ruch olimpijski ma swoje reguły wyłaniania, najpierw członków MKOl-u, a potem prezydenta tej światowej organizacji. Zresztą, od wielu lat jest bardzo istotny zwrot, gdy chodzi o skład Komitetu Olimpijskiego, bo poszukuje się tam głównie byłych sportowców, trenerów, olimpijczyków - stwierdził.

Były prezydent powołał się na przykład Thomasa Bacha, który stoi na czele tej organizacji od 2013 r. W wyborach pokonał on m.in. Portorykańczyka Richarda Carriona i Ukraińca Siergieja Bubkę. - Proszę zobaczyć, że obecny prezydent Thomas Bach był złotym medalistą w szermierce. Jego poprzednik, Jacques Rogge z Belgii, był żeglarzem, który uczestniczył w igrzyskach olimpijskich. Teraz coraz częściej się mówi, że następcą Bacha będzie Sebastian Coe, lekkoatleta, brytyjski szef federacji lekkoatletyki, który też jest medalistą olimpijskim. Nie szuka się polityków - ujawnił.

Zdaniem Kwaśniewskiego prezydent Duda miałby szansę otrzymać takie stanowisko, gdyby nasz kraj był organizatorem igrzysk, a on sam miałby duży wkład w to przedsięwzięcie. Problem w tym, że w Polsce igrzyska nie odbyły się nigdy w historii. - Rozumiem, że Andrzej Duda rozgląda się za czymś, co będzie robił po prezydenturze. Radzę jednak, żeby rozglądać się za czymś realnym - zaapelował na koniec.