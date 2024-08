Tak wygląda matka Lin Yu-Ting. Zrobiło się o niej głośno na cały kraj

Lin Yu-Ting to 28-letnia pięściarka z Tajwanu, która w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu pokonała Julię Szeremetę i sięgnęła po złoty medal w boksie kobiet do 57 kilogramów. Jednak równolegle z jej kolejnymi zwycięstwami w turnieju, toczyła się dyskusja na temat jej płci. Mówiąc wprost: pięściarce zarzucano, że nie jest kobietą. Skrajne stwierdzenia podpierano tym, że Tajwanka została zdyskwalifikowana podczas ostatnich mistrzostw świata - zdaniem organizującej te zawody federacji IBA miała mieć za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u nich obecność męskich chromosomów XY.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie uznał tej dyskwalifikacji i dopuścił Yu-Ting do zmagań w Paryżu, uznając badania IBA za nielegalne i niewiarygodne. Decyzja MKO wywołała falę komentarzy, także krytycznych. Suchej nitki na stanowisku organizacji nie zostawiła m.in. J.K. Rowling, autorka powieści o Harrym Potterze, która opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis w tej sprawie. "Co trzeba zrobić, żeby zakończyć to szaleństwo? Pięściarka musi zakończyć walkę z obrażeniami zmieniającymi życie? A może musi zostać zabita?" - napisała pisarki na portalu X.

Głośno o matce Lin Yu-Ting na Tajwanie

Krytyka pod adresem Lin Yu-Ting z pewnością dotknęła jej matkę. Ta ostatnio pojawiła się w programie muzycznym, w którym zaśpiewała piosenkę "Highway of Life" autorstwa Zhan Yawena - informuje serwis Sport.ftvnews.com.tw. Na Facebooku pojawił się obszerny wpis z relacją z tego wydarzenia. Czytamy w nim, że matka Yu-Ting nieprzypadkowo wybrała ten utwór.

"Piosenka została dobrze dobrana. Kilka zdań odzwierciedla mentalną podróż jej córki podczas igrzysk olimpijskich. Na przykład "Shine on an innocent figure [po polsku - oświecić niewinną postać]", "Ambition is the only backer [po polsku - ambicja jest jedynym wsparciem]" - czytamy.

Post błyskawicznie skomentowali internauci. "Wielkość matczynej miłości i nieustanna walka jej córki", "Jest taka jak moja matka", "Cała rodzina ciężko pracowała na ten sukces", "To jest wspaniałe", "To jest niesamowite" - to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod wpisem.