Trzykrotny medalista igrzysk w Paryżu zmienia narodowość! "Marzenie"

Dla Australii olimpijska rywalizacja w Paryżu była pasmem wielkich sukcesów. Reprezentanci tego kraju zdobyli aż 53 medale, o siedem więcej niż trzy lata temu w Tokio, w tym 18 złotych. Pozwoliło im to na zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji medalowej, tylko za USA, Chinami oraz Japonią (która miała osiem medali mniej, ale dwa złota więcej). Świetny wynik, pokazujący dobitnie potencjał tamtejszego sportu.

Australia pokazała moc w Paryżu. Kolarstwo miało jednego bohatera

Oczywiście Australijczycy znaczną część medali "wyłowili" z wody. W samym tylko pływaniu zdobyli aż 18 medali, w tym 7 złotych. Do tego wioślarstwo oraz kajakarstwo (także górskie). Niemniej sporą cegiełkę dołożyli także kolarze, zwłaszcza torowi, którzy zdobyli pięć krążków. Ponad połowa z tego dorobku należy do jednego zawodnika.

Matthew Richardson to mistrz oraz trzykrotny wicemistrz świata, który do Paryża jechał z wielkimi nadziejami na medal. Udało mu się je spełnić i to znacznie, bo imprezę zakończył z trzema medalami. Australijczyk wywalczył srebro w keirinie oraz sprincie indywidualnym. Do tego dorzucił także brąz w sprincie drużynowym. Jednak to jego ostatnie sukcesy, jakie odniósł pod australijską flagą.

Matthew Richardson zaszokował wszystkich. Od teraz jest Brytyjczykiem

Czołowy kolarz torowy świata poprzez media społecznościowe poinformował, że postanowił zmienić barwy narodowe i od teraz będzie startował dla Brytyjczyków. Skąd taka decyzja? Richardson urodził się w Wielkiej Brytanii, ale jeszcze jako dziewięciolatek przeniósł się wraz z rodziną do Australii. Teraz postanowił wrócić do korzeni i reprezentować kraj, w którym przyszedł na świat.

- Koniec ery. Zdecydowałem się spakować całe swoje życie i przemierzyć pół świata, by zacząć nowy etap w mojej karierze. Zmiana narodowości była niełatwą decyzją i nie podjąłem jej w przeciągu chwili. Bardzo szanuję Australię oraz tamtejszą kadrę, ale ta decyzja jest spowodowana moją pasją, a także chęcią nowych wyzwań i podążaniu za marzeniem. Marzeniem o reprezentowaniu kraju, w którym się urodziłem - napisał Richardson.

Do decyzji zawodnika odniosła się już w oficjalnym komunikacie australijska federacja w kolarstwie. Była już ojczyzna Richardsona nie ukrywa smutku i zawodu, ale jednocześnie nie zamierza stawać mu na drodze. - Ogłoszenie jest dla nas rozczarowujące i zaskakujące. Przez ostatnie pięć lat był ważną częścią naszego programu dla kolarzy. Rozumiemy jednak, że chęć rywalizacji dla kraju, w którym się urodził, może wywołać wielkie emocje - stwierdził Jesse Korf, dyrektor generalny Australijskiej Federacji Kolarskiej.