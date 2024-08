Trump zabrał głos ws. rywalki Szeremety podczas wiecu wyborczego

Julia Szeremeta przed tygodniem wywalczyła pierwszy medal olimpijski w boksie dla Polski od 32 lat. Polka w finale zmierzyła się z Lin Yu-Ting, wokół której narosło sporo kontrowersji dot. jej płci. Przed rokiem Tajwanka została wykluczona z mistrzostw świata. Wówczas organizatorzy (federacja IBA mająca powiązania z Rosją) ogłosili, że w organizmie zawodniczki wykryto zbyt duży poziom testosteronu. Na dodatek rzekomo badania DNA miały wykazać u niej obecność męskich chromosomów XY. MKOl nie uznał jednak tych testów i pozwolił Yu-Ting wziąć udział w zmaganiach w Paryżu.

Donald Trump zabrał głos ws. rywalki Julii Szeremety. Mocne słowa

Mimo kontrowersji Tajwanka normalnie wystartowała na igrzyskach. Podobnie jak Imane Khelif z Algierii, która również była oskarżana o bycie mężczyzną. - Oni mnie nienawidzą, a ja nie mam pojęcia, dlaczego tak jest - mówiła Algierka po finale igrzysk.

Choć od zakończenia zmagań w Paryżu minął już tydzień, to wciąż nie milkną echa różnych kontrowersji, do których doszło podczas najważniejszej imprezy czterolecia. Były prezydent USA Donald Trump, który ponownie stara się o urząd, zabrał głos ws. pięściarek, które oskarżane były o bycie mężczyznami.

- To byli mężczyźni. Zmienili się w kobiety i startowali w boksie - powiedział polityk na wiecu wyborczym w Pensylwanii. Jak donosi amerykański serwis abcnews.go.com Trump nie wskazał z nazwiska dokładnie o kogo chodzi, jednak zasugerował, że na igrzyskach startowały dwie osoby po tranzycji. Dziennikarze nie mają jednak wątpliwości, kogo miał na myśli. Nazwiska Lin Yu-Ting i Imane Khelif wymieniane są przez takie redakcje jak "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "The Mirror", "The Independent" czy agencję AP.

Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że start Yu-Ting i Khelif był "poniżający dla kobiet". Trump swój komentarz wygłosił podczas przemówienia na wiecu wyborczym w Pensylwanii, gdzie obiecał również, że będzie "trzymać mężczyzn z dala od sportu kobiecego".