Ostro. Kolejna afera po igrzyskach. "Zrobili mi na złość"

Arkadiusz Kułynycz przegrał walkę o brązowy medal w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do 87 kilogramów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i zajął ostatecznie piąte miejsce. Lepszy od Polaka okazał się mistrz olimpijski z Tokio - Ukrainiec Żan Beleniuk (wygrał 3:1). - Trudno zliczyć, ile razy w ciągu 12-minutowej rozmowy z dziennikarzami Arkadiusz Kułynycz użył słowa "szkoda". W debiucie olimpijskim zajął piąte miejsce w zapasach w stylu klasycznym do 87 kilogramów" - pisała Agnieszka Niedziałek, nasza korespondentka na igrzyska w Paryżu.

Kułynycz atakuje Wolnego. Te słowa zabolą

Kułynycz po walce był załamany, a w rozmowie z dziennikarzami ujawnił skandal. Okazało się, że miał problemy z polskimi działaczami, którzy nie pozwolili, by do Paryża pojechał jego sparingpartner.

Teraz Kułynycz wrócił do tego tematu. Przyznał otwarcie, że Ryszard Wolny, wiceprezesem Polskiego Związku Zapaśniczego i Andrzej Supron, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i szef Polskiego Związku Zapaśniczego, żywią do niego urazę.

- Dużo było już określeń. Skandal. Nieporozumienie. Absurd. Trudno to wszystko ubrać w słowa. Jako jedyny zapaśnik zostałem pozbawiony doboru sparingpartnera. Każdy oprócz mnie mógł to zrobić. Mnie zabrano tę możliwość. Niestety, pan Ryszard Wolny oraz pan Andrzej Supron żywią do mnie urazę - powiedział Kułynycz w rozmowie z TVP Sport.

- To boli? - dopytywał dziennikarz.

- Czysto, po ludzku, tak. Jestem pewny, że zrobili to na złość. Nie byli nigdy moimi kibicami. Wielokrotnie rywalizowałem z synem pana Wolnego, gdy był trenerem reprezentacji i to ja wychodziłem z tej rywalizacji zwycięsko.... Poprosiłem, by stworzono mi jak najlepsze warunki do trenowania. Niestety, panowie prezesi na to nie pozwolili - dodał Kułynycz.

Zapaśnik również, że nie rozmawiał z Supronem i Wolnym na osobności. - Ci panowie nie za bardzo chcieli, żebym w ogóle pojawił się w Paryżu.

Następne igrzyska olimpijskie odbędą się w 2028 roku w Los Angeles.