Nowe nagranie z Imane Khelif podbija sieć. Miliony wyświetleń

Imane Khelif pojechała na igrzyska olimpijskie w Paryżu z jednym celem - wywalczyć złoto w boksie w kategorii do 66 kg. I finalnie udało jej się to zrealizować. W decydującym pojedynku rozprawiła się z Yang Liu, a po chwili po jej policzkach popłynęły łzy. Niewykluczone, że miały związek nie tylko z triumfem, ale i z wielkimi kontrowersjami wokół jej osoby. Wielu ekspertów i kibiców było oburzonych obecnością Algierki we Francji. Wszystko przez IBA, które na ubiegłorocznych mistrzostwach świata wykluczyło zawodniczkę, a także Lin Yu-Ting z rywalizacji.

Powodem były rzekome testy, które wykazały za wysoki poziom testosteronu. Na dodatek badania DNA miały podobno wykazać u Algierki i Tajwanki obecność męskich chromosomów XY. MKOl uznał te testy za nielegalne i dopuścił zawodniczki do zmagań, co wywołało poruszenie. Wiele osób po prostu kwestionowało kobiecość Khelif.

Imane Khelif zszokowała świat. W takiej stylizacji jej jeszcze nie widzieliśmy

- Jestem kobietą, jak każda inna. Urodziłam się nią, żyje jak kobieta i w taki też sposób rywalizuję. Jestem zakwalifikowana do zawodów pań - podkreślała Algierka. - IBA mnie nienawidzi, a ja nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Tym złotym medalem wysłałam im jasną wiadomość: moja godność i honor są ponad wszystko - dodawała.

Teraz Khelif wysłała kolejny sygnał, tym razem nie tylko działaczom IBA, ale i innym, którzy kwestionowali jej kobiecość. Wzięła udział w sesji zdjęciowej dla Beauty Code, przedsiębiorstwa specjalizującego się m.in. we fryzjerstwie czy kosmetologii. I trzeba przyznać, że efekty są imponujące, a można je zobaczyć w filmiku opublikowanym na Instagramie.

Trudno rozpoznać Algierkę, która wystąpiła w zupełnie innej odsłonie niż na co dzień. Choć na jednym z ujęć ma rękawice bokserskie, to na jej twarzy pojawił się make-up. Na kolejnych klatkach zdjęciowych zawodniczka znajduje się już w sukni i ma mocniejszy makijaż. Widać, że jej włosami zajął się stylista fryzur. Na szyi zawisł z kolei złoty medal, który Khelif dumnie prezentowała, uśmiechając się od ucha do ucha.

"W drodze do medalu nie traciła czasu na wizyty w salonach kosmetycznych, czy też na zakupy. Nigdy nie miała potrzeby, by dostosować się do standardów, aby udowodnić, kim jest. (...) Imane, zmieniając swój wygląd, nie próbowała dopasować się do oczekiwań, w których pragnie ją uwięzić świat. Jej przesłanie jest znacznie głębsze: strój nie czyni mnicha, a wygląd nie zdradza istoty człowieka" - czytamy w opisie.

Taka odsłona Algierki wywołał poruszenie w sieci. Filmik na Instagramie polubiło niespełna 900 tysięcy użytkowników. A to nie koniec. Nagranie pojawiło się też na X na profilu "Oli London" i zebrało już ponad 14 milionów wyświetleń, a także 39 tysięcy serduszek.

Mieszane odczucia internautów

"Absolutnie cudowna i piękna", "Urocza królowa", "Była piękna także wcześniej" - to wiele z pozytywnych komentarzy. Jak można było się spodziewać, pojawiły się również te negatywne. "Dlaczego takie filmiki nie pojawiały się przed igrzyskami?" - pytali internauci.

Złoto olimpijskie to największy sukces w karierze Khelif. Na poprzednich igrzyskach odpadła już w ćwierćfinale, ulegając Kellie Harrington. Z kolei w 2022 roku została wicemistrzynią świata, ale w kategorii do 69 kilogramów.