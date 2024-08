PKOl odpowiedział Nitrasowi. Szykuje się afera

"Wyjaśnimy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania. Sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów lub braku sprzętu było zbyt dużo. Rozpoczynamy od ustalenia, kto i w jakim charakterze przebywał na igrzyskach olimpijskich za pieniądze publiczne" - zapowiedział w poniedziałek minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Nitras domagał się od PKOl-u imiennej listy wszystkich osób współpracujących i akredytowanych na IO, prezesów, członków zarządów związków, którzy byli w Paryżu akredytowani lub na zaproszenie, terminów pobytu i adresów zakwaterowania. Podobne wymagania miał do krajowych związków sportowych. Dał bardzo krótki termin na wysłanie tych list - chciał je otrzymać do środy 14 sierpnia. Była to oczywiście reakcja na fatalne igrzyska olimpijskie w wykonaniu polskich sportowców. Z Paryża Polacy przywieźli zaledwie dziesięć medali, co było najgorszym wynikiem od 68 lat.

W środę Nitras poinformował, że połowa krajowych związków przekazała informacje. - Wstrzymam wszelkie finansowanie dla związków, jeśli poszczególne związki nie dostarczą mi informacji na temat każdej złotówki, która została wydana na przygotowanie do igrzysk oraz na pokrycie kosztów poszczególnych delegacji - zapowiedział minister sportu.

PKOl nie przekaże listy Sławomirowi Nitrasowi

Jakie jednak jest stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego? - Nie przekażemy ministerstwu sportu tej listy. Obowiązuje nas prawo. Koszty zakwaterowania nie zostały uregulowane z pieniędzy publicznych. PKOl rozliczy się ze wszystkich kosztów związanych z igrzyskami. To trzeba jednak rzetelnie obliczyć i mieć na to czas. Rozliczymy się co do złotówki, choć nie musimy, bo to nie są środki publiczne - przekazała PAP rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak cytowana przez Polskie Radio 24. Dodała, że realnym terminem rozliczenia się z wydatków jest koniec września.

- W poniedziałek zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jeśli zapadnie decyzja, to poinformujemy MKOl [Międzynarodowy Komitet Olimpijski - przyp. red.] o politycznych naciskach na stowarzyszenie. Słyszymy o mających nastąpić kontrolach. Nie mamy nic do ukrycia - dodała Kochaniak.

- Pan minister ochoczo przytacza, ile dostał PKOl. To ja bardzo proszę pana ministra, niech pokaże, ile komitet dostał w tym roku z budżetu państwa? 1 130 000 zł na dzień przed wylotem - grzmiał prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz w "Rytmie dnia", cytowany przez Interię.