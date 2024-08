Tyle mogą kosztować igrzyska w Polsce. Ogromne rozbieżności

Igrzyska olimpijskie w Paryżu były bardzo rozczarowujące dla Polaków. Eksperci i działacze spekulowali, że nasi sportowcy zdobędą około 20 medali, ale ostatecznie wrócili do ojczyzny z o połowę mniejszym dorobkiem. Złoto wywalczyła jedynie Aleksandra Mirosław. Cztery krążki były koloru srebrnego, a pięć brązowego. I mimo że dopiero co impreza się zakończyła, to w kraju znad Wisły wiele mówi się o kolejnych edycjach, a szczególnie o tych planowanych na 2040 bądź 2044 rok. A to dlatego, że w piątek Donald Tusk ogłosił, że Polska może być organizatorem jednej z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

- Ja już pewnie nie będę biegał po boisku, kiedy ta olimpiada będzie w Polsce, ale mogę dużo przez tych kilka lat zrobić, żeby to marzenie stało się bardzo realnym projektem - zapewniał premier. "To bardzo ambitny plan", "Jestem za od dawna. Potrzebujemy jakiegoś ogólnonarodowego celu, tak jak było z Euro" - - pisali eksperci. Pojawili się jednak i tacy, którym pomysł Tuska nie przypadł do gustu. Pytaniem, które obecnie w pierwszej kolejności nasuwa się na myśl wielu kibiców, jest to, ile impreza będzie nasze państwo kosztować.

Eksperci nie mają wątpliwości. Tyle Polska może wydać na igrzyska

Jedno jest pewne. To kwota liczona w miliardach. Tyle właśnie wynosił budżet m.in. tegorocznych igrzysk. Początkowo planowano wydać 3,6 mld euro, ale koszty imprezy poszybowały w górę, do 8,8 mld euro (niespełna 40 mld zł). "Połowa tej kwoty jest w dyspozycji Komitetu Organizacyjnego (COJOP). Drugą połową zarządza spółka SOLIDEO, odpowiedzialna za przygotowanie infrastruktury igrzysk" - przekazał PIDS (Polski Instytut Dyplomacji Sportowej) w "Paryż 2024. Bezpieczeństwo, ekonomia i geopolityka igrzysk olimpijskich".

"Za przeprowadzenie igrzysk odpowiada powoływany przez MKOl narodowy komitet olimpijski oraz komitet organizacyjny miasta-gospodarza. Na jego budżet składa się finansowanie z MKOl-u, wpływy od sponsorów i ze sprzedaży biletów" - podkreślono. Ta kwota nie uwzględnia jednak pieniędzy, przeznaczonych m.in. na bezpieczeństwo. Francja nie wydała też wiele na budowę aren sportowych, ponieważ posiadała je zdecydowanie wcześniej. Polska w tak uprzywilejowanej pozycji się nie znajduje.

Politycy i eksperci podają rozbieżne kwoty

Zatem ile Polskę mogłaby kosztować organizacja igrzysk? Na to pytanie próbował odpowiedzieć Kamil Bortniczuk. Były minister sportu i turystyki wyjawił w rozmowie z Interią, że z wyliczeń poprzedniego rządu, który chciał zorganizować igrzyska w 2036 roku, wynikało, że na imprezę trzeba by było wydać powyżej 20 mld zł. - Pomysł organizacji igrzysk wiązał się bowiem z budową Centrum Olimpijskiego w miejscu, w którym znajduje się obecnie lotnisko Okęcie, co z kolei miało związek z zaplanowaną budową CPK - podkreślał.

O wiele większą kwotę już rok temu wymieniła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska, bo ponad 100 mld zł. Nie wiadomo więc, ile dokładnie kosztować będą Polskę ewentualne igrzyska. "Ważna jest świadomość, że igrzysk olimpijskich nie organizuje się, żeby zarobić, lecz by pchnąć rozwój kraju i społeczeństwa w pożądanym kierunku" - podkreślali eksperci w PIDS.