Donald Tusk chce pokrzyżować plany... Niemców! Rzucił mocne wyzwanie

Na przełomie 2023 i 2024 roku dużo o organizacji igrzysk olimpijskich mówił Andrzej Duda. - Ten olbrzymi sukces naszego kraju (Euro 2012 - red.) udowodnił, to my udowodniliśmy, że potrafimy zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę igrzysk olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia - stwierdził prezydent. Wydawało się jednak, że szanse na to nie są zbyt duże. Brakowało woli politycznej, a w dodatku w 2036 roku (wskazywanym na najlepszy termin) faworytem do organizacji imprezy są już inne kraje. Jest też bardzo mało czasu na przygotowanie kandydatury.

Tusk chce zorganizować igrzyska. Rzuca wyzwanie Niemcom

Jednak teraz sytuacja się zmieniła. Po niespodziewanej deklaracji Donalda Tuska o chęci zorganizowania igrzysk olimpijskich wydaje się, że zarówno rząd jak i prezydent mają wspólny cel - co w obecnej sytuacji politycznej samo w sobie jest dużą niespodzianką. Premier stwierdził, że realną perspektywą jest organizacja imprezy w 2040 lub 2044 roku.

Z kim Polska będzie walczyć o zorganizowanie igrzysk? Głównym rywalem na ten moment są Niemcy. Pod koniec lipca rząd tego kraju oficjalnie ogłosił, że będzie wspierał niemiecką kandydaturę w 2040 roku. Jako oficjalny powód podano chęć uczczenia 50. rocznicy zjednoczenia Niemiec - tego rodzaju uzasadnienie doskonale zgrywa się z olimpijskimi wartościami, które chce promować MKOl. Szczegóły niemiecki rząd ma przedstawić pod koniec obecnego roku. Już teraz planuje, że w latach 2024-2027 wyda blisko 7 milionów euro na przygotowanie samej oferty, którą przedstawi MKOl. To na razie jedyna tak konkretna zapowiedź, choć niewykluczone, że igrzyska będzie chciało zorganizować też inne państwo - do tej pory mówiło się m.in. o Wielkiej Brytanii, Egipcie i Hiszpanii.

Igrzyska olimpijskie nie w 2040, to w 2044? Można mieć wątpliwości

Nie dziwi więc, że premier wspomniał też o roku 2044. O tej dacie w zeszłym roku mówił też jeszcze minister sportu w poprzednim rządzie Kamil Bortniczuk. - W kontekście letnich igrzysk olimpijskich powinniśmy mówić o Warszawie. W 2036 roku będzie mijało 100 lat od igrzysk w Berlinie. A gdyby nie udało nam się zdobyć tej nominacji, to kolejny europejski termin przypada w 2044 roku, czyli 100 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego - stwierdził. Igrzyska zbiegłyby się więc z bardzo ważną dla Polski rocznicą, a są też na tyle oddalone czasowo, że informacji o innych kandydaturach.

Trudno jednak sobie wyobrazić, żeby MKOl zgodził się na organizację dwóch imprez z rzędu w miastach będących tak blisko siebie. W ostatnich latach to się po prostu nie zdarzało. Trzeba się cofnąć do lat 20. XX wieku, żeby znaleźć podobny przypadek - wtedy trzy imprezy z rzędu odbyły się "po sąsiedzku". W 1920 roku w Antwerpii, w 1924 roku w Paryżu i w 1928 roku w Amsterdamie.

Z tego powodu wydaje się, że jeśli Polska rzeczywiście chce zorganizować igrzyska olimpijskie w jednym z tych dwóch terminów, to powinna starać się o to już w 2040 roku, a kandydaturę na 2044 rok traktować jako opcję rezerwową, bo ewentualne zwycięstwo Niemiec w 2040 roku i tak może pogrzebać szanse Polski na bycie gospodarzem tej imprezy.