Polska chce organizować igrzyska olimpijskie! Zagłosuj, czy to dobry pomysł [SONDA]

Rząd Zjednoczonej Prawicy głośno mówił o chęci organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. Poprzednie władze państwowe brały pod uwagę dwie daty - 2036 i 2044, z czego bardziej zależało na tej pierwszej. Jakiś czas temu ta data została jednak wykluczona. Teraz Donald Tusk wraca do tego pomysłu.

Donald Tusk potwierdził, że Polska postara się o igrzyska olimpijskie

- Od wielu miesięcy prowadzimy starania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce - przekazał Donald Tusk na konferencji prasowej zorganizowanej na orliku w Karczewie.

- Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy to traktowali poważnie. Już nie jedną rzecz udało nam się zorganizować. Może nie w tej skali, ale Polska jak się uprze, to potrafi osiągnąć wielkie rzeczy. Realna perspektywa, biorąc pod uwagę wstępne decyzje, deklaracje, MKOlu, możemy mówić o roku 2040 lub 2044 - wyjaśnił Donald Tusk. - Ja już pewnie nie będę biegał po boisku, kiedy ta olimpiada będzie w Polsce, ale mogę dużo przez tych kilka lat zrobić, żeby to marzenie stało się bardzo realnym projektem -zapewnił.

Na konferencji obecny był również minister sportu Sławomir Nitras, który zabrał głos w tej sprawie. - Chcemy przygotować dokumenty i mam nadzieję, że w listopadzie przedstawię światu sportu założenia do nowej strategii do roku 2024 - oznajmił minister sportu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, zapowiedział, że zostaną wykonane wszelkie potrzebne prace. - Wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy. Dla Francuzów to było większe wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa niż organizacji i logistyki i zadań sportowych - powiedział Nitras.

Następne letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w 2028 roku w Los Angeles, a kolejne w 2032 roku w Brisbane. Jeśli chodzi o grono chętnych na 2036 rok, to dominują zgłoszenia z Azji (z Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indii, Indonezji, Chin i Korei Południowej), ale chęć wyrażają tez Santiago (stolica Chile), Kopenhaga czy Budapeszt.

