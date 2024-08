Piesiewicz: Chcecie doprowadzić do tego, co się stało ze śp. prezydentem Gdańska?

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu nadszedł czas rozliczeń dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dla prezesa Radosława Piesiewicza. W trakcie igrzysk pojawiało się sporo afer wokół polskich związków, m.in. dotyczących kolesiostwa i układów. W przypadku Piesiewicza nowa sprawa dotyczy umowy zawartej między PKOl a Polskimi Portami Lotniczymi. To porozumienie zapewniało olimpijczykom pakiet usług VIP, ale oni z nich nie korzystali. W przeciwieństwie do Piesiewicza.

Radio Zet ujawniło, że od kwietnia 2023 r. Piesiewicz korzystał z usług VIP aż 35 razy. Jednorazowo taka opcja kosztuje 1600 zł za pierwszą osobę i 1000 zł za każdą kolejną. "W tej cenie pasażer samolotu może czekać w ekskluzywnych pomieszczeniach, korzystać z przekąsek i gorących posiłków, a do samolotu ekskluzywną limuzyną odwożą go pracownicy lotniska" - pisaliśmy na Sport.pl. Piesiewicz korzystał z usługi VIP z rodziną przy okazji lotów na Dominikanę, do Niemiec, Zurychu, Dubaju, Aten, Budapesztu, Londynu czy Gdańska.

W środę wieczorem Piesiewicz był gościem programu "Fakty po Faktach" w stacji TVN24. I od razu zaczął od wyjaśnień. Piesiewicz zaprezentował na antenie dokument, który potwierdzał, że w kwietniu tego roku dokonał wpłaty na konto PKOl w wysokości 90 tys. dolarów.

- Przelew został wykonany z konta mojej żony. To kwota do wykorzystania do kwietnia przyszłego roku na poczet wydatków, jakie mógłby ponieść Polski Komitet Olimpijski - zaczął Piesiewicz, a dokument został zaprezentowany do kamery.

- Nie zgadzam się z zarzutami, jakie mi się stawia. Za swoje rzeczy, ja i moja rodzina płacimy sami. Nie narażamy PKOl na żadne straty. Szkoda, że minister Sławomir Nitras o tym już nie powie. Wszędzie latam za swoje pieniądze. Działam transparentnie i zgodnie z prawem - zapewnił szef PKOl.

Piesiewicz: Proszę o zaprzestanie szykanowania mojej żony

To nie koniec kontrowersji wokół Piesiewicza. W środę portal Onet.pl poinformował, że żona szefa PKOl - Agnieszka - mogła otrzymać pracę w państwowym banku Pekao SA dzięki znajomości Piesiewicza z Jackiem Sasinem. W banku kobieta pracowała przez pół roku i zarobiła 1 mln 150 tys. zł. W przeliczeniu to 164 tys. zł na miesiąc.

- Doszło do nieprzyjemnej sytuacji, w której moja żona została zaatakowana na ulicy, że brała za nic publiczne pieniądze. Ta sytuacja to skandal. Moja żona to osoba prywatna i mam w związku z tym prośbę i apel - powiedział Piesiewicz.

- Jeśli są zamówione zlecenia, żeby mnie zdyskredytować, proszę o zaprzestanie szykanowania mojej żony i dzieci. To jest skandaliczne. Chcecie wszyscy państwo doprowadzić do tego, co się stało ze śp. prezydentem Gdańska, panem Pawłem Adamowiczem? - pytał Piesiewicz, nawiązując do tragicznej śmierci Adamowicza, który został zamordowany w styczniu 2019 r.