Kwaśniewski mówi wprost: To jest fatalna wiadomość

10 - tylko tyle medali z igrzysk w Paryżu przywieźli polscy sportowcy. To najgorszy wynik naszej kadry od 68 lat. Na temat poziomu polskiego sportu wypowiedział się były prezydent, Aleksander Kwaśniewski. Ten porozmawiał z portalem przegladsportowy.onet.pl.

- Polski sport jest słabiutki i potrzebuje reform, zgadzam się. Tylko że mówimy o tym od ponad dwudziestu lat. Wynik na poziomie 10-11 medali, to nie jest jakaś wielka wpadka w stosunku do tego, co osiągamy w ostatnich kilkudziesięciu latach - powiedział Kwaśniewski.

- Świadczy jednak o tym, że sport wymaga reform i konsekwencji, której bardzo brakuje w ostatnich latach. Bo to nie jest tak, że winna jest jedna ekipa, która coś zawaliła. Wszyscy zawalili. A wina polega na tym, że zabrakło stworzenia szansy na rozwój sportu szkolnego, młodzieżowego i akademickiego. Tego, który buduje podstawę piramidy, z której później wychodzą medaliści - dodał.

- W Paryżu mogło być kilka medali więcej. Anita Włodarczyk rzuciłaby pięć centymetrów dalej, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki byliby na swoim normalnym poziomie, Hubert Hurkacz bez kontuzji w mikście z Igą dorzciliby coś od siebie i się robi 13 czy 15 miejsc na podium. Czy to by zmieniło obraz polskiego sportu? W ogóle! Od lat jesteśmy na poziomie plus minus dziesięciu. Za to spadamy w klasyfikacji ogólnej. W Paryżu było 42. miejsce, tak źle jeszcze nie było. Mówił pan, że jest więcej pieniędzy. Tylko najwyraźniej nie umiemy z nich korzystać. To jest fatalna wiadomość - zauważył Kwaśniewski.

Po igrzyskach głównym tematem nie jest jednak tylko forma i wyniki naszych zawodników. Już w trakcie imprezy w Paryżu sportowcy mówili o problemach i zaniedbaniach w związkach sportowych. Rozliczenie wyjazdu delegacji zapowiedział minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras.

"Brak systemu to bardzo zła wiadomość"

- Pieniędzy jest więcej i to jest w sumie dobra wiadomość. Natomiast to, jak zostały wydane, trzeba bardzo precyzyjnie przeanalizować. Sprawdzić, czy i jak to rzeczywiście pomaga rozwojowi sportu, czy może jednak efektem jest tylko przepalanie pieniędzy. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, mam za mało danych, ale chciałbym, żeby ktoś to sprawdził - powiedział Kwaśniewski.

- Bo jeszcze raz, informacja o tym, że pieniędzy jest więcej, nie jest zła, ale już brak systemu, to bardzo zła wiadomość. Tym bardziej jeśli popatrzymy na to szerzej. Zerknijmy na czynnik obiektywny – w Polsce mamy coraz mniej dzieci i młodzieży, a demografia jest przeciwko nam. Znalezienie młodych ludzi, którzy będą chcieli uprawiać sport, prawdopodobnie będzie coraz trudniejsze. A jednocześnie wzrasta konkurencja międzynarodowa. W Paryżu medale zdobyło już ponad 90 państw (92 – przyp. red.), a to oznacza dla nas dość ponurą perspektywę, bo mamy bardzo słabo rozwinięte wychowanie fizyczne w szkołach. Dzieciaki często wręcz bez uzasadnienia mają zwolnienia i nie uczestniczą w zajęciach - dodał.

Nie rozwijają się Szkolne Kluby Sportowe, słaby jest sport akademicki. Ten ostatni powinien być podstawą dla wielu dyscyplin, takich jak wioślarstwo czy szermierka. Sporty, które nie są masowe, zawsze miały wzięcie w środowisku studenckim. Bo wie pan, siatkówka da sobie radę. Piłka nożna też, choć chciałbym bardzo, żeby miała w Polsce poziom siatkówki. Jeśli chodzi o resztę, to mogę powiedzieć tylko jeden komplement. Nie wiem, kto podjął takie decyzje, ale ktokolwiek to zrobił, chwała mu za to, że wojsko zajęło się przynajmniej kilkoma wybitnymi sportowcami. Także dzięki temu mamy miejsca na podium, a wojsku dziękowała złota medalistka Aleksandra Mirosław i srebrna medalistka w boksie Julia Szeremeta. Tylko to jest maleńki wycinek tego, jak powinna wyglądać całość - podsumował Kwaśniewski.