"Zemsta" na hotelarzach z Paryża. "Już za późno. Straty nie do naprawienia"

Między tak chętnie kupowanymi w Paryżu beretami oraz koszulkami i torbami z wieżą Eiffla czy żującą gumę Mona Lisą, w wielu sklepikach dla turystów wciąż można trafić na kolekcję koszulek z napisem "Paris 2024" i kołami olimpijskimi. A obok tradycyjnych pluszaków wiszą "Frygijki", czyli maskotki zakończonych w niedzielę igrzysk. Życie w stolicy Francji wraca powoli do normalności, ale wciąż trochę rzeczy przypomina o imprezie, która niedawno skupiała na sobie uwagę świata i podporządkowała sobie rytm miasta.

Zniżka na olimpijskie pamiątki po igrzyskach? Zapomnij! Ich czas ma minąć dopiero zimą

W czasie igrzysk gdzie się człowiek nie obrócił, tam dostrzegł jakiś element związany z tą imprezą. W poniedziałek i wtorek na ulicach było tego już mniej, ale to nie znaczy, że wcale. A już na pewno nie wtedy, gdy zajrzało się do jednego ze sklepów dla turystów.

Znajoma poprosiła mnie o kupno maskotki olimpijskiej. Plan był prosty - poczekać na koniec igrzysk i obniżkę. Tyle że wizyta w pierwszym sklepie pokazała mi, że o promocjach - przynajmniej na razie - mogę zapomnieć. Malutki pluszak kosztował 19 euro - niewiele więcej, ale jednak więcej, niż w czasie igrzysk w oficjalnym sklepie igrzysk. Inne gadżety też do tanich nie należą. I z tego, co słyszę od sprzedawców, to na obniżki w najbliższych miesiącach nie ma co liczyć.

- Myślę, że rzeczy związane z igrzyskami będą nam schodziły jeszcze przez najbliższe miesiące. Aż do świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, towar nie będzie aż tak rozchwytywany, ale to będzie czas m.in. dla kolekcjonerów - tłumaczy mi Malik, sprzedawca w sklepiku z pamiątkami u stóp bardzo popularnego wśród turystów wzgórza Montmartre.

Od razu potwierdza, że u niego planowane są kolejne zamówienia na gadżety związane z igrzyskami, choć sama impreza należy już do przeszłości. Mimo że w jego sklepie tych gadżetów jest wciąż naprawdę sporo.

- Jestem spokojny. Jeśli nie znikną do jesieni, to na pewno stanie się to zimą. Dopiero wtedy prezenty typowo świąteczne mogą utrudnić sprawę - przekonuje mężczyzna.

Gdy kręcę się później po kolejnych sklepikach w tej okolicy, to w nich też nie brakuje zwykle pamiątek olimpijskich. Ale nie wszyscy są aż takimi optymistami jak pierwszy z moich rozmówców.

- Zainwestowanie w sprzedaż tych gadżetów było w pewnym stopniu ryzykiem, ale mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z dotychczasowych efektów. Co będzie dalej - zobaczymy. Ale kolejnych zamówień już raczej nie planuję. Co najwyżej jakieś niewielkie - przyznaje Amir, właściciel jednego z punktów.

Fala kibiców zamiast tłumu turystów. "Straty nie do naprawienia"

Ale to choćby częściowe zadowolenie nie jest jedyną opcją. Przekonuję się o tym, gdy zaglądam kilkanaście minut później do sklepu koncepcyjnego Dominique. U niej też na pierwszym planie na zachętę wystawione są rzeczy związane z igrzyskami, ale kobieta mówi wprost - dla niej skutki igrzysk to głównie biznesowy kłopot. I to duży.

- Te rzeczy sprzedają się teraz już w bardzo niewielkiej liczbie. A główny problem polega na tym, że ze sprzedażą innych - niezwiązanych z igrzyskami - było w tym czasie bardzo słabo. Z takim sklepem jak mój nie można sobie pozwolić na dwa słabe dni, a pięć pierwszych dni igrzysk było fatalnych - żali się właścicielka sklepu Homi.

I od razu wskazuje diagnozę, którą potwierdzają też pozostali sklepikarze. Zwykle latem Paryż zalewa fala turystów, ale w ostatnich tygodniach zostali oni zastąpieni przez kibiców. A fani byli głównie zainteresowani pamiątkami sportowymi.

- Nie było wielkiej grupy Hiszpanów, Amerykanów czy Azjatów. Odstraszeni igrzyskami wybrali inne kierunki - zwraca uwagę Dominique. Nie jest przesadnie optymistką, gdy wspominam, że turyści pojawią się w stolicy Francji teraz, gdy już ustała gorączka olimpijska.

- Już za późno. Straty są nie do naprawienia - stwierdza smutno, wspominając m.in. o wysokim czynszu.

314 procent! Paryscy hotelarze zapłacili na szalony wzrost cen

Jak wiele w przypadku sklepów z pamiątkami zależy od turystów, łatwo zrozumieć - Paryż jest wśród nich jednym z najpopularniejszych miast na świecie.

"Sportowcy, sztaby szkoleniowe, oficjele i kibice spodziewani podczas igrzysk to znacznie liczniejsza grupa niż grono osób, które zwykle odwiedza Paryż o tej porze. Według danych Paryskiej Organizacji Turystycznej w porównaniu z ubiegłym rokiem w tym terminie liczba rezerwacji na loty międzynarodowe wzrosła o 116 procent. A nie uwzględnia to przecież osób, które będą podróżować pociągiem lub samochodem" - pisano na stronie amerykańskiej firmy NerdWallet, która zajmuje się finansami osobistymi.

A ta cała wielka grupa nie zapewniała masowego zbytku beretów, koszulek z wieżą Eiffla czy innych pamiątek z topowymi paryskimi atrakcjami. Tamtejsi sklepikarze trzymają więc teraz kciuki, by klasyczni turyści nie zrezygnowali w tym roku z odwiedzin w ich mieście, a jedynie je opóźnili. Wydaje się to realne - już we wtorek widać było, że coraz więcej osób kręciło się przy takich właśnie pamiątkach, a rzadziej sięgając po rzeczy z logo "Paris 2024".

Sklepikarze nie są jedyną grupą, która obserwuje teraz uważnie, czy kibiców zastąpią turyści. Drugą stanowią hotelarze. Pracownica jednego z paryskich oddziałów sieci Ibis od razu przyznaje mi w krótkiej rozmowie, że w czasie igrzysk nie było u nich kompletu gości. Nie wspomina ona jednak o jednej praktyce hotelarzy, która mocno zniechęciła wielu potencjalnych przyjezdnych. Już na rok przed igrzyskami poczuli się oni bardzo pewnie i wywindowali ceny na kosmiczny poziom.

- Zwykle noc w jednoosobowym standardowym pokoju w paryskim Ibisie to - w zależności od pory roku i dzielnicy - wydatek między 80 a 200 euro. Ale podczas igrzysk trzeba będzie zapłacić między 400 a 600 euro, a w 19. dzielnicy nawet 700. Jak wynika z danych Paryskiej Organizacji Turystycznej, w porównaniu z lipcem 2023 ceny wzrosły średnio o 314 procent - tak opisywano ten problem w grudniu we francuskim dzienniku "Le Monde".

Położona na północy 19. dzielnica co prawda nie należy do popularnych wśród turystów, ale z niej było już bardzo blisko do kilku olimpijskich aren. Na czele ze Stade de France, gdzie rywalizowali lekkoatleci i rugbiści w odmianie siedmioosobowej.

Drastyczne podniesienie cen zemściło się na hotelarzach. Część kibiców z tego powodu zrezygnowała z przyjazdu, a inni zaczęli szukać alternatywy, jak szukanie noclegu poza Paryżem, wybór dłuższego dojazdu na zawody kosztem niższej ceny lokum, lub wynajem mieszkania bądź pokoju od prywatnych osób. W tym wypadku również ceny były wyższe niż zwykle (przy wynajmie krótkoterminowym w porównaniu z okresem dwóch tygodni poprzedzających igrzyska nastąpił wzrost o 156 proc.), ale nie aż tak jak w przypadku hoteli.

Dodatkowo było w czym wybierać, bo ofert było dużo więcej niż zwykle. Wiele osób postanowiło bowiem wykorzystać okazję do zarobku, udostępniając w tym okresie swoje cztery kąty. "Na Airbnb pojawiło się ok. 145 000 ofert w porównaniu z 65 tys. z poprzedniego lata" - odnotowano w "Le Monde".

Do tego liczni francuscy kibice, gdy tylko mieli okazję, zatrzymywali się u znajomych lub rodziny, unikając płacenia za nocleg. Gdy na dwa miesiące przed igrzyskami hotelarze próbowali ratować sytuację, obniżając znacząco ceny, było już w wielu przypadkach za późno. W czerwcu Paryska Organizacja Turystyczna szacowała, że hotele będą podczas igrzysk wypełnione w 60-70 procentach. Latem 2023 roku wskaźnik ten wynosił 91 procent.

Bezpieczeństwo i "coś za coś"

Nie tylko przyjezdni kibice szukali ratunku poza Paryżem. Na czas igrzysk z miasta uciekali też - jeśli tylko mieli taką możliwość - jego mieszkańcy. Ale na bazie rozmów z kilkoma osobami, które zostały, wynika, że ich największe obawy się nie sprawdziły.

- Myśleliśmy, że będzie gorzej, dużo gorzej. Panowało wcześniej przekonanie, że miasto będzie całkowicie sparaliżowane komunikacyjnie i pogrążone w chaosie, ale wcale tak nie było. Oczywiście, pewne części miasta były zamknięte, co utrudniało poruszanie się po nim, ale byliśmy na to przygotowani. A w zamian dostaliśmy wielkie sportowe święto ze świetną atmosferą. Widzę zdecydowanie więcej plusów niż minusów - ocenia spotkana przeze mnie w metrze Sophie.

Na ograniczenia w poruszaniu się po mieście nieco bardziej narzekają jedna ze sprzedawczyń i dwaj dwudziestokilkulatkowie, których spotykam kilka godzin później. Nie byli oni też zachwyceni liczbą kontroli przy wejściu na poszczególne areny igrzysk. Sophie i wspomniany wcześniej Malik zwracają zaś uwagę na kwestię bezpieczeństwa.

- Na ulicach pełno było policjantów i służb porządkowych, wszystko przebiegało spokojnie. To było ważne, by pokazać osobom z zagranicy, że nie muszą się obawiać - zwraca uwagę sklepikarz.

Przed igrzyskami obawiano się, że bezpieczeństwu zagrozić mogą też np. przybierające agresywną formę protesty mieszkańców. Nie odnotowano jednak nic takiego na większą skalę. Pytam też moich rozmówców o ewentualną złość wynikającą z sumy wydanej przez władze miasta na organizację igrzysk. Dopytuję, czy odnotowali choćby zwiększenie wysokości opłat, którego źródłem mogło być gromadzenie pieniędzy potrzebnych na dofinansowanie wielkiej i bardzo kosztownej imprezy sportowej. Nikt z rozmówców nie odnotował tego w większym stopniu. Ten temat nie wywołuje więc większych emocji. A czasem wręcz spotyka się z akceptacją.

- To jest sytuacja typu "coś za coś". Jeśli wyciągam rękę po zyski, to muszę też coś dać od siebie - argumentuje Malik.

Życie w Paryżu wraca teraz stopniowo do normalności. Ale wszystkie ogrodzenia i niektóre tymczasowe konstrukcje szybko nie znikną. Część z nich będzie potrzebna na rozpoczynające się 28 sierpnia igrzyska paraolimpijskie. Skala zainteresowania przyjezdnych kibiców najważniejszą imprezą sportowców niepełnosprawnych jest jednak znacznie mniejsza niż w przypadku igrzysk i dlatego sprzedawcy oraz hotelarze liczą, że teraz do miasta zawitają wreszcie tak wyczekiwani przez nich turyści.