Tak Paryż walczył ze szczurami w trakcie igrzysk. Okropne i brutalne

Szczury są stałym elementem krajobrazu w wielu miastach na świecie i nie da się tego w pełni zmienić. One po prostu były, są i będą. Trzeba jednak uważać, by ich obecność nie urosła do skali wielkiego problemu, a tak właśnie od lat jest w Paryżu. Od 2017 roku w stolicy Francji działa plan walki z kojarzonymi z brudem i chorobami gryzoniami. Deratyzacja budynków, pułapki, wymiana śmietników na szczelniejsze. To tylko niektóre z podejmowanych działań.

Obrońcy praw zwierząt oburzeni. Paryż nie znał litości w walce ze szczurami

Działań, które nasiliły się przy okazji igrzysk olimpijskich. Wiadomo bowiem, że władzom Paryża bardzo zależało, by szczury nie niepokoiły zbytnio miliony kibiców i turystów, którzy przybyli do stolicy Francji emocjonować się najważniejszą sportową imprezą. Wygląda jednak na to, że Francuzi ewidentnie wyszli z założenia, że cel uświęca środki. Fiński portal yle.fi przyjrzał się metodom stosowanym przez gospodarzy. Niektóre z nich były wręcz bezlitosne.

Zgodnie z relacją Finów, najwięcej kontrowersji wzbudziła tzw. "pułapka alkoholowa". W paryskich parkach można było znaleźć pudełka przypominające śmietniki. Wypełnione były one właśnie alkoholem, który wabił szczury. Skuszony zapachem gryzoń wpadał do pułapki i ginął, tonąc w alkoholu. W jednym pudełku znajdowano czasami nawet po kilkanaście martwych zwierząt.

Deratyzacja może być humanitarna? Działaczka wskazuje alternatywne metody

Takie metody wywołały rzecz jasna oburzenie wśród obrońców praw zwierząt. Amandine Sanvisens, założycielka organizacji Projet Animaux Zoopolis, która zajmuje się właśnie zwierzętami, ostro skrytykowała władze miasta, zwracając też uwagę na inną okrutną metodę. Mowa o czarnych skrzynkach z trucizną, również obecne w wielu parkach. - Po dostaniu się takiej toksyny do organizmu szczur umiera przez trzy dni. To wszystko naprawdę nie musi być aż tak brutalne. Nie ma też dowodów, że tego typu pułapki są skuteczne na dłuższą metę, bo szczury szybko się mnożą - powiedziała w rozmowie z fińskim portalem Sanvisens.

Zdaniem francuskiej działaczki o wiele lepiej byłoby ograniczyć marnowanie żywności i sprzątać ulice miasta ze śmieci. - Szczury są tam, gdzie są odpadki. Jak mają dużo jedzenia, to rozmnażają się niezwykle szybko. Poza tym nie można ich w pełni wytępić, bo one robią też wiele dobrego. Bez szczurów rury kanalizacyjne zostałyby zablokowane, a zamiast plagi gryzoni, Paryż miałby wielki problem z odpadami - oceniła działaczka.