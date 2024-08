Jan Tomaszewski grzmi ws. walki Szeremety. Uderzył w PKOl

Julia Szeremeta przegrała w olimpijskim finale z Tajwanką Lin Yu-Ting. Bokserka z Azji identyfikuje się jako kobieta, choć według IBA i rosyjskiego prezesa federacji Umara Kremlowa nie powinna zostać dopuszczona do rywalizacji. Testy przeprowadzone rok temu przed mistrzostwami świata wykryły obecność par chromosomowych XY, które występują u mężczyzn, ale MKOl podważa legalność i wiarygodność tych testów. Nie wiadomo, jaką metodą zostały zrobione, kiedy i gdzie, więc reakcja Kremlowa może mieć na celu wywołanie chaosu i dezinformację.

Tomaszewski komentuje sprawę rywalki Szeremety

Polskim kibicom trudno zaakceptować porażkę Julii Szeremety. Uważają, że powinna zdobyć złoto olimpijskie w Paryżu. Wszystko przez kontrowersje panujące wokół Lin Yu-Ting i jej płci. Są głosy wśród ludzi sportu, że Tajwanka nie powinna zostać dopuszczona do rywalizacji na igrzyskach.

Podobnie na sprawę patrzy Jan Tomaszewski, ekspert "Super Expressu". Legendarny bramkarz zabiera głos na łamach tabloidu nie tylko na tematy piłkarskie. Uważa, że w związku z zamieszaniem wokół bokserki z Azji posadę natychmiastowo powinien stracić Thomas Bach, przewodniczący MKOl-u. Ten i tak odchodzi w przyszłym roku, po zakończeniu kadencji, nie będzie się ubiegał o reelekcję.

- Przecież nie miała żadnych szans na zwycięstwo. Ja to nazywam tak: "nie ta kategoria hormonalna". Kwas jednak pozostaje. Moim zdaniem szef MKOl Thomas Bach powinien natychmiast podać się do dymisji! - grzmiał Tomaszewski w rozmowie z "SE".

W poniedziałek deweloper współpracujący z PKOl-em ogłosil, że srebrne medalistki w sportach indywidualnych, czyli Szeremeta, Daria Pikulik i Klaudia Zwolińska, dostaną mieszkania w Warszawie w ramach nagrody. Początkowo lokum mieli otrzymać tylko złoci medalistki. Jedyne złoto z Paryża przywiozła Aleksandra Mirosław. Tomaszewski traktuje dodatkową nagrodę dla Szeremety jako próbę wynagrodzenia porażki w finale ze strony PKOl-u.

- Nawet dziecko w przedszkolu by to zrozumiało. Jest to jakaś rehabilitacja PKOl, który powinien nie dopuścić Julki do walki z tą osobą - stwierdził medalista mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Polska zdobyła w Paryżu w sumie dziesięć medali - jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych. Wyrównała wynik z IO w Atenach z 2004 r.