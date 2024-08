Tajwańczycy grożą J.K Rowling. Ostro. Przeróbka poszła w świat

Tajwanka Lin Yu-Ting wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w boksie w kategorii do 57 kg. W decydującym pojedynku pokonała jednogłośnie na punkty Julię Szeremetę. Dzięki temu zdobyła tzw. Złoty Wielki Szlem, bo wcześniej w karierze wywalczyła dwa mistrzostwa świata, dwa mistrzostwa Azji i jeden złoty medal Igrzysk Azjatyckich. - Popłynęły mi łzy, bo zdobycie medalu dla mojego kraju znaczy tak wiele. Wiele osób we mnie wierzyło i mnie wspierało. Będę nadal ciężko pracować - mówiła Yu-Ting po ceremonii medalowej.

W trakcie igrzysk olimpijskich były dosyć spore kontrowersje wokół Yu-Ting. Wszystko zaczęło się od informacji bokserskiej federacji IBA, zarządzanej przez Rosjanina Umara Kremlowa. W organizmie Tajwanki miały zostać wykryte chromosomy XY (to para chromosomów obecna u większości mężczyzn) i podwyższony poziom testosteronu. MKOl uważa testy płci przeprowadzone przez IBA za niewiarygodne, a dodatkowo do dziś nie poznaliśmy żadnych dowodów w tej sprawie. Yu-Ting została dopuszczona do rywalizacji o medale na IO.

- To jest temat, który na pewno omówię z moim zespołem. Później zdecydujemy, jaki będzie następny krok - przekazała Yu-Ting w rozmowach z dziennikarzami, którzy pytali pięściarkę o to, czy zamierza podjąć kroki prawne po tak wielu negatywnych publikacjach dot. jej płci. Jeden z brytyjskich dziennikarzy chciał zapytać Szeremetę o jej opinię nt. wpisów polityków Konfederacji związanych z Yu-Ting. "Szeremeta błyskawicznie zawstydziła się tak konkretnym pytaniem. Polka nerwowo spuściła tylko wzrok w podłogę i nie zamierzała nic powiedzieć" - czytamy.

Ostre opinie nt. J.K. Rowling. "Oderwanie od rzeczywistości"

Przy okazji sprawy Yu-Ting na igrzyskach olimpijskich swoją opinię wyraziła J.K. Rowling, autorka powieści Harry'ego Pottera. "Co trzeba zrobić, żeby zakończyć to szaleństwo? Pięściarka musi zakończyć walkę z obrażeniami zmieniającymi życie? A może musi zostać zabita?" - to treść wpisu pisarki na portalu X. "Krytykowanie kwestii transpłciowości to jedno, ale nasza Lin Yu-Ting w ogóle nie jest transpłciowa! Jeśli J.K. Rowling nie widzi w tym żadnej różnicy, to sugerujemy, żeby skupiła się na pisaniu powieści. To brak wiedzy i oderwanie od rzeczywistości" - odpowiedziała gazeta "Liberty Media".

Na krótką odpowiedź w kierunku Rowling zdecydował się Tseng Tzu-chiang, trener Yu-Ting. - Jesteśmy bardzo wdzięczni J.K. Rowling. Dziękujemy za bezpodstawne uwagi, które zwróciły globalną uwagę na Tajwan. Ona naprawdę jest magiczną pisarką, więc my stworzyliśmy własną magię - przekazał Tzu-chiang.

Potem Yu-Ting była namawiana do pozwania m.in. J.K. Rowling przez aktorkę Ouyang Jing. - Gdyby prześladowanymi byli zwykli ludzie, trudno byłoby im wytrzymać taką presję. Musimy złożyć pozwy przeciwko IBA, J.K. Rowling i innym. Wyraźcie wsparcie już dzisiaj. Kiedy widzisz, że ktoś inny jest ofiarą znęcania się, zabierz głos i daj ofierze znać, że ktoś ją wspiera - przekazała aktorka, cytowana przez serwis tvbs.com.tw.

32 tys. Tajwańczyków chce zmienić J.K. Rowling w Voldemorta. "Yu-Ting pokonała magię"

Teraz portal tvbs.com.tw informuje o zjednoczeniu tajwańskich internautów przeciwko autorce powieści. Okazuje się, że powstało specjalne wydarzenie na Facebooku w kontekście pisarki. "J.K. Rowling ma zostać spłaszczona do buddyjskiego diabła po walce o złoty medal" - czytamy w tytule. Chęć udziału w wydarzeniu wyraziły 32 tys. internautów. "Yu-Ting pokonała magię swoimi ciosami, a wiele osób, które współczuły jej tego, co wycierpiała, również wzruszyło się do łez. Internauci chcieliby, by J.K. Rowling została spłaszczona jak Voldemort" - czytamy w artykule. Wszystko jest okraszone zdjęciem, gdzie rękawica bokserska miażdży twarz autorki.

"Nie obchodzi mnie to, czy Yu-Ting jest chłopcem, czy dziewczynką, czy jest XX, czy XY. Tak długo jak pozwalają jej uczestniczyć w walce o medale, to co dostanie, to 100 proc. chwały. Jest ukochaną córką nas, Tajwańczyków" - pisał tajwański dziennikarz Kuling Wang na Facebooku. "Yu-Ting jest dumą Tajwanu, a jej medal uciszył J.K. Rowling. Sprawiła, że ona od razu się zamknęła" - odpowiedział jeden z internautów.