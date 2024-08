Największa klęska europejskiego kraju w historii igrzysk. Problemy Polski to przy tym nic

Igrzyska olimpijskie w Paryżu zdecydowanie nie będą dobrym wspomnieniem dla fińskich sportowców. Pierwszy raz w historii letnich IO zdarzyło się, że Finlandia ukończyła rywalizację bez medalu, a zaczęli na nich startować jeszcze przed I wojną światową. Wszyscy eksperci w kraju biją na alarm, żeby uniknąć takiej sytuacji za cztery lata w Los Angeles. Jeśli ma dojść do zmian, to muszą być one dość głębokie.

