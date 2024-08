Fajdek w końcu nie wytrzymał. "Nadszedł czas, aby zareagować"

Po wielu latach polskiej dominacji w rzucie młotem i medali na każdej wielkiej imprezie, przyszedł moment, który musiał nadejść, a którego mocno się obawialiśmy. Igrzyska olimpijskie w Paryżu zakończyły się dla polskich młociarzy bez medalu. Zawiódł przede wszystkim Wojciech Nowicki. Jeszcze w czerwcu zdobywał mistrzostwo Europy rzutem na odległość 80,95 m. W stolicy Francji stać go było jedynie na 77,42 m i siódme miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cena magnesu w warszawskiej strefie kibica. Aż się wierzyć nie chce

Paweł Fajdek lepszym z Polaków w Paryżu. Ale niedosyt pozostał

Lepszy od niego okazał się Paweł Fajdek, który zajął piątą lokatę. Do medalu zabrakło mu 60 centymetrów. Przy czym w jego wypadku oczekiwania tak duże nie były, a na pewno nie aż takie, jak w przypadku Nowickiego. Jednak on sam z pewnością liczył na więcej, zwłaszcza, że twierdził, iż spokojnie mógł rzucić dużo dalej. - Była bardzo duża prędkość, było bardzo dużo mocy, świetnie się czułem, chciałem bardzo daleko rzucić, ale młot cały czas mi wypadał, a nie był rzucany. To zabrało dwa-trzy metry. Mogłem się zakręcić na 81-82 m - oceniał po konkursie Polak.

Teraz, po zakończeniu igrzysk, Fajdek postanowił jeszcze raz podsumować igrzyska. Młociarz bardzo duży nacisk położył na to czym powinna być olimpijska rywalizacja oraz ostro przejechał się po hejterach. - Za nami piękne święto globalnego sportu, jakim są Igrzyska Olimpijskie, które jak zawsze dostarczyły ogrom emocji dla kibiców, zawodników, trenerów, rodzin i przyjaciół. Oczywiście jest to także okazja dla hejterów, którzy przy takich okazjach wylewają wszystko, co najgorsze a w przypadku braku medali okazują swoje niezadowolenie poprzez wyśmiewanie ludzi, którzy poświęcili się całkowicie przez ostatnie lata, żeby najpierw móc się na igrzyska zakwalifikować, a następnie spełniać swoje marzenia - napisał na Facebooku Fajdek.

Fajdek grzmi ws. hejterów. "Mierzyć się jeszcze z całym tym internetowym gnojem"

- Pomijając już samego mnie, bo mam 35 lat i był czas przywyknąć. Natomiast dużą częścią Olimpijskiej rodziny zostali młodzi ludzie. Sportowcy, którzy po raz pierwszy znaleźli się na Igrzyskach i przy tej całej radości i całym stresie towarzyszącym tak wielkiemu wydarzeniu muszą mierzyć się jeszcze z całym tym internetowym gnojem, który robią ludzie z d**y, ukrywający się za fałszywymi kontami w social mediach - kontynuował reprezentant Polski.

Brązowy medalista z Tokio zaapelował też do kibiców oraz całego środowiska, by przeciwdziałać hejtowi w sieci. Ocenił, co może się stać, jeżeli nie zaczniemy działać. - Chyba nadszedł czas, aby zareagować, bo jeśli dalej tak będzie, to za 8 -12 lat może nie być komu kibicować i kogo wspierać i choć sport nie umrze, to zwyczajnie może zabraknąć w nim reprezentantów naszego kraju. Oczywiście nie da się tej zarazy wyplewić do końca, ale można ją na tyle osłabić, że stanie się mało znacząca! - napisał Paweł Fajdek.

W swoim wpisie młociarz zadeklarował też, iż ma zamiar kontynuować karierę i zrobi wszystko, by zakwalifikować się na igrzyska w Los Angeles. Ocenił także, że piąte miejsce w Paryżu jest dla niego bolesne, bo zawsze chce więcej.