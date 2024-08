Thomas Bach pełni rolę przewodniczącego MKOl-u od jesieni 2013 r. Przestanie sprawować funkcję w przyszłym roku, po upływie trzeciej kadencji.

Rosjanie chcą mieć swojego szefa MKOl-u

Zabrakło oficjalnej rosyjskiej kadry na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ostatecznie MKOl dopuścił start Rosjan i Białorusinów na IO jako niezależnych sportowców, ale pod pewnym rygorem. Ostatecznie w stolicy Francji wystąpiło 32 sportowców z tych krajów w sportach indywidualnych, ale nie zdobyli żadnego medalu. W międzyczasie rosyjskie władze krytykowały IO w każdy możliwy sposób, a tamtejsze telewizje w ogóle nie transmitowały imprezy.

Napięte relacje Zachodu z Rosją nie są przeszkodą dla tych drugich do tego, by chcieć przejąć władzę w MKOl-u. "Match TV" i kommersant.ru przekonują, że może to się udać z Umarem Kremlowem, aktualnym szefem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA). Tym samym, który rozpętał burzę ws. Imane Khelif i Lin Yu-Ting, rywalki Julii Szeremety w finale olimpijskim.

Przypomnijmy, że Kremlow przekonywał, że Algierka i Tajwanka nie powinny startować z innymi kobietami, ponieważ nie przeszły testów biologicznych, które wykryły u nich parę chromosomów XY. Dlatego zostały zawieszone w ramach federacji i wykluczone z zeszłorocznych mistrzostw świata. MKOl podważa legalność tych testów. Nie wiadomo, w jakim laboratorium i jaką metodą zostały one przeprowadzone. Niewykluczone, że działanie Kremlowa to realizacja strategii Kremla, czyli zasianie chaosu informacyjnego. IBA nie organizowała turnieju olimpijskiego, a obie zawodniczki identyfikują się jako kobiety.

- Byłoby wspaniale, gdyby można było nominować Umara Kremlewa na stanowisko Prezydenta MKOl. Kreml byłby w stanie wdrożyć idee i podejścia, o których wielokrotnie mówił. Dałoby to większe możliwości sportowcom, organizacja stałaby się bardziej przejrzysta - stwierdził Aleksiej Tisczenko, mistrz olimpijski w boksie z Aten i z Pekinu.

Należy pamiętać, że Kremlow to zaufany człowiek obecnych władz w Rosji. To on pozwolił wrócić Rosjanom i Białorusinom do walk na pełnych prawach, tj. z symbolami narodowymi, oczywiście wyłącznie na galach organizowanych i nadzorowanych przez IBA. Gazprom pomógł mu z kolei spłacić długi.

Kremlow był i jest krytykiem działalności Bacha. Uważa, że przez ostatnie 11 lat nie zrobił niczego dobrego dla rozwoju sportu i ruchu olimpijskiego.

- Cieszę się, że Thomas Bach posłuchał głosu zdrowego rozsądku i zrezygnuje. Dość, miał szansę wnieść coś dobrego do świata sportu, ale nie mógł. Teraz nadszedł czas, aby nowy, silny przywódca poprowadził ruch olimpijski we właściwym kierunku. Czas oczyścić ruch olimpijski z naruszeń.

Zgodnie z Kartą Olimpijską wybory na nowego przewodniczącego komitetu odbędą się w przyszłym roku.