Imane Khelif to pięściarka z Algierii, która została wykluczona z ostatnich mistrzostw świata. Według Międzynarodowej Federacji Boksu "nie przeszła testów kwalifikacyjnych dotyczących płci". Szef organizacji IBA, wspierany przez Gazprom i Władimira Putina, Umar Kremlow, twierdził, że w organizmie Khelif wykryto męskie chromosomy. MKOl dopuścił jednak Khelif do rywalizacji na igrzyskach, ponieważ uznał testy IBA za nielegalne. I ostatecznie na IO Paryż 2024 25-latka zdobyła złoty medal w boksie w kategorii 66 kilogramów. W wielkim finale pokonała mistrzynię świata Yang Liu.

- Przez osiem lat moim marzeniem było, by zostać mistrzynią olimpijską. I teraz udało mi się to marzenie zrealizować. Ten sukces ma dla mnie wyjątkowy smak. Wszystko przez ataki na moją osobę. Miałam pełne prawo wziąć udział w tym turnieju. Jestem kobietą, jak każda inna. Urodziłam się nią, żyje jak kobieta i w taki też sposób rywalizuję. Jestem zakwalifikowana do zawodów pań - podkreślała po zakończonej walce z Liu, cytowana przez z kdhnews.com.

Jej zwycięstwo wywołało falę euforii w całym kraju. Algierczycy wyszli na ulicę i głośnymi okrzykami fetowali jej ogromny sukces.

Imane Khelif już w Algierii. Tak została przywitana

W poniedziałek 12 sierpnia br. Imane Khelif wraz z innymi algierskimi sportowcami wylądowała na porcie lotniczym Algier, gdzie przywitał ich szpaler. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak w trakcie przechodzenia przez szpaler, konfetti zostało wystrzelone w górę. Po przejściu dalej Khelif otrzymała kwiaty. A kibice, którzy przybyli na lotnisko, wykrzykiwali następujące słowa: "Niech żyje Imane".

Na tym jednak świętowanie się nie skończyło. Jak podaje "APS", tego samego dnia Imane Khelif została przyjęta w sali honorowej przez m.in. ministra ds. Młodzieży i Sportu, Abderrahmane Hammada oraz przedstawicieli władz lokalnych. Co więcej, za kilka dni ma spotkać się z prezydentem Algierii Abd al-Madżidem Tabbunem.