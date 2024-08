Wielka afera po igrzyskach. Piesiewicz atakuje Nitrasa. "Niech pokaże, ile"

Dziś sport w Polsce ma większy problem niż tylko słabe wyniki na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W trakcie imprezy wybuchło kilka afer wokół polskich związków. Chodzi o te trudniące się szermierką, kolarstwem, podnoszeniem ciężarów czy zapasami. Podnoszono zarzuty układów, kolesiostwa, czy też niesprawiedliwego traktowania. Wiele mówiło się również o niewłaściwym finansowaniu. W sprawie głos zabrał nawet Marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Oczekuję w tej sprawie szybkich i zdecydowanych działań Ministra Sportu i pozostałych osób odpowiedzialnych za organizację sportu wyczynowego w Polsce" - zaapelował polityk w mediach społecznościowych. Sam Sławomir Nitras także podjął odpowiednie kroki w sprawie i zapowiedział, że w najbliższym czasie postara się zająć każdym niepokojącym sygnałem. Co więcej, wysłał już pierwsze pisma, m.in. do prezesa PKOl-u. Domaga się imiennej listy wszystkich osób współpracujących akredytowanych na IO, prezesów, członków zarządów związków, którzy byli w Paryżu akredytowani lub na zaproszenie, terminów pobytu i adresów zakwaterowania.

Radosław Piesiewicz reaguje na słowa Nitrasa. "Nie dołożył ani złotówki"

Takie zachowanie Nitrasa nie spodobało się Radosławowi Piesiewiczowi. Prezes PKOl jest oburzony oświadczeniami, które w ostatnich godzinach wydał minister i na antenie Polsatu News dał jasno znać, co o nich sądzi. Odniósł się też do wpisu polityka w serwisie X, w którym ten wskazał, ile MSiT przekazało na przygotowania do igrzysk zarówno PKOl, jak i poszczególnym związkom w latach 2022-24. Co więcej, Nitras zażądał od nich transparentności finansowej.

- Pan minister ochoczo przytacza, ile dostał PKOl. To ja bardzo proszę pana ministra, niech pokaże, ile komitet dostał w tym roku z budżetu państwa? 1 130 000 zł na dzień przed wylotem - grzmiał Piesiewicz w "Rytmie dnia", cytowany przez Interię.

A na tym nie zakończył. Wystosował mocne słowa pod adresem Nitrasa. - Pan minister nie dołożył ani złotówki do lotów polskich sportowców, ani złotówki do hoteli, ani do klimatyzatorów, do niczego. Niech nie oszukuje opinii publicznej, ani pana premiera, ani rządu polskiego mówiąc, że gigantyczne pieniądze poszły z budżetu państwa - dodawał.

Pisiewicz mówi wprost. Ostry atak na Nitrasa

- Czuje się zażenowany całą sytuacją, ponieważ minister sportu, który odpowiedzialny jest za wyniki i za przekazywanie środków do związków sportowych, oskarża wszystkich, by wyłącznie oddalić winę od siebie - podsumował prezes PKOl, o którym akurat we wtorek krytyczny tekst napisało Radio Zet. Sprawa dotyczy umowy PKOl z Polskimi Portami Lotniczymi. Umowy, która zapewniała polskim olimpijczykom pakiet usług VIP. Dotyczyły one wielu udogodnień, m.in. odprawy przed odlotem i po przylocie. Ostatecznie jednak polscy sportowcy w ogóle z tych usług nie skorzystali. A Piesiewicz z rodziną - wielokrotnie.

Polscy sportowcy rozczarowali w Paryżu. Spodziewano się, że poprawią wynik sprzed trzech lat, kiedy to w Tokio zdobyli 14 krążków i zajęli 17. miejsce w klasyfikacji medalowej. Tyle tylko, że udało im się wywalczyć zaledwie 10 krążków, co uplasowało ich na odległej 42. lokacie. A przecież jeszcze przed startem imprezy media i działacze sportowi zapowiadali, że mogą to być jedne z najlepszych igrzysk w historii. - Zawsze mówię o szansach medalowych. Myślę, że mamy ich 16. Z tego będziemy uradowani, bo stać nas na to - podkreślał sam Piesiewicz.

Prognoza się jednak nie sprawdziła, co mocno skrytykowali eksperci. "Węgrzy nas roz*****i w klasyfikacji medalowej IO. Komu dziękować?", "Czyli jednak nie sprawdziła się hurraoptymistyczna prognoza prezesa Piesiewicza. To będą najgorsze Igrzyska Olimpijskie dla Polski w XXI wieku. Najgorsze od 1956 roku i Melbourne. Zawsze nadrabialiśmy lekkoatletyką. Tym razem lekką położyliśmy koncertowo" - pisali.