"Symbol porażki". Ludzie Tuska wzięli go na celownik po igrzyskach

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dla polskich sportowców były najgorsze od 68 lat. Nasi sportowcy przywieźli z nich tylko 10 medali, w tym zaledwie jeden złoty Aleksandry Mirosław. Tak źle nie było od 1956 r. i igrzysk w Melbourne, gdzie nasi wywalczyli 9 krążków. Do tego w klasyfikacji medalowej paryskiej imprez zajęliśmy odległe 42. miejsce, za takimi krajami, jak Indonezja, Bahrajn, Kuba czy Azerbejdżan. Nic więc dziwnego, że rozpoczęło się szukanie winnych.

Czas rozliczeń po igrzyskach w Paryżu. Tusk mówił o "układzie zamkniętym"

Jak informuje portal Onet, sytuacja polskich olimpijczyków zmusiła rząd Donalda Tuska do reakcji. Dlatego też planuje on rozliczyć związki sportowe w naszym kraju, a nawet Polski Komitet Olimpijski. Według nieoficjalnych informacji już przed igrzyskami rozważano wycofanie się spółek Skarbu Państwa z finansowania niektórych federacji.

O tym, że w polskim sporcie nadchodzi czas rozliczeń, mówił zresztą sam premier na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Bardzo chciałbym ujawnić wszystkie sygnały o tym, że polski sport stał się też sposobem na zarabianie bardzo dużych pieniędzy przez polityków albo działaczy, i że to było sprzężenie zwrotne, trochę taki "układ zamknięty". Będę chciał, aby PKOl i związki sportowe rozliczyły się przed opinią publiczną z pieniędzy - oświadczył Tusk.

Zdaniem Onetu człowiekiem, który najbardziej będzie teraz na celowniku, jest Radosław Piesiewicz, który wiosną 2023 r. objął stanowisko szefa PKOl-u. Zastąpił na nim Andrzeja Kraśnickiego, a pomóc mu w tym miały kontakty z ówczesnym Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem, dzięki którym obiecywał kolejne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. - On się potem zaczął od Sasina odcinać. To było żenujące. My wiemy, kim on jest, więc niech nie powołuje się na żadne znajomości u nas, bo nawet o Schetynie wspominał w wywiadach - mówił Onetowi jeden z polityków PO.

Problemy Piesiewicza rozpoczęły się jednak już wcześniej. Prezes PKOl-u i Polskiego Związku Koszykówki zaliczył przed igrzyskami mocną wpadkę wizerunkową. Pojawił się na banerach promujących imprezę tuż obok znanych sportowców - Igi Świątek, Wilfredo Leona czy Magdaleny Stysiak. Wziął też udział w sesji fotograficznej, w której pozował w stroju naszej kadry. Tym samym tylko naraził się na kpiny. - Myślał, że będzie twarzą sukcesu, a stał się symbolem porażki - śmiał się jeden z ministrów w rządzie Tuska. Piesiewicz rzeczywiście mógł wierzyć z sukces, bo przed igrzyskami w rozmowie z francuskimi mediami zapowiadał aż 16 medali dla Polski.