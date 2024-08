Szeremeta i jej trener w studiu TVP zaczęli mówić o Tajwance. "Wiemy o tym"

Kiedy Julia Szeremeta była pytana na lotnisku o temat płci Tajwanki i wszelkich kontrowersji z tym związanych, odpowiadała wymijająco, że nie miała czasu o tym myśleć, nie śledziła mediów i skupiła się tylko na walce. Ewidentnie nie miała ochoty o tym rozmawiać na Okęciu. Wcześniej, w osobnej rozmowie dla Telewizji Republika, rzuciła, że sprawą powinien zająć się MKOl.

Szeremeta i jej trener zostali zapytani o Tajwankę

W poniedziałek wieczorem Julia Szeremeta i trener Tomasz Dylak byli gośćmi w TVP Sport. W trakcie rozmowy padło pytanie o kontrowersje wokół Lin Yu-Ting. IBA i jej rosyjski prezes, Umar Kremlow, uważali, że rok temu została wykluczona z mistrzostw świata, bo nie przeszła testów biologicznych. Miały one u Tajwanki wykryć chromosomy XY, czyli parę obecną u większości mężczyzn. MKOl uznał testy za nielegalne, nie wiadomo też, gdzie i jaką metodą zostały zrobione. O tych testach mówili tylko Rosjanie. Nie można wykluczyć, że to było celowe wprowadzenie chaosu i dezinformacji. Mimo to rozgorzała dyskusja, czy Lin faktycznie jest kobietą, choć identyfikuje się z płcią żeńską.

- To była ciężka sytuacja dla nas jako sztabu, dla Julki może mniej, bo ona się za bardzo tym nie interesowała. Po prostu wchodzi i chce się dobrze bawić. Dla nas jest to problem, o którym nie chcieliśmy za bardzo mówić. Jesteśmy jednak trenerami, którzy mają przygotować nasze zawodniczki do tego, aby w ringu dały z siebie wszystko. Znamy te zawodniczki. Wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja. Niecałe dwa lata wcześniej zostały zawieszone, bo nie przeszły testów płci od IBA. Nie startowały później nigdzie. Nagle zostały dopuszczone do kwalifikacji do igrzysk olimpijskich bez testów czy czegoś, by mogli zmienić te badania i powiedzieć, że to są w stu procentach kobiety - zaczął trener Tomasz Dylak, zdając sobie sprawę, że to trudny temat.

- Z drugiej strony my nie jesteśmy osobami, które decydują lub powinny decydować o tym, kto jest kobietą, kto mężczyzną i czy ta osoba powinna startować, czy nie. Tym powinien się zająć MKOl. Tam powinna być osoba, która decyduje. Jeśli sytuacja jest taka kontrowersyjna, jeśli napływa dużo sygnałów od innych trenerów, że coś tutaj jest nie tak... Na pierwszy rzut oka te osoby (Lin i Imane Khelif - przyp. red.) nie wyglądają jak kobiety. To jest bardzo ciężka sytuacja. Wcześniej w przeszłości też były pięściarki, które wyglądały dość męsko i startowały. Tutaj największym problemem jest to, że był test, którego nie przeszły, ale później mogły wystartować. Ja uciekam od tego, żeby zrzucać winę na przegraną, bo ona nie powinna walczyć. Wchodzimy do ringu i obojętnie, kto by to był, chcemy wygrać. My nie wykonaliśmy zadania, w tej walce przegraliśmy, ale gdybyśmy mieli wyjść za tydzień, za dwa, to wyszlibyśmy z myślą, nadzieją, z nowym planem, że wygramy - dodał trener.

Szeremeta została osobiście zapytania, jak ona się odnalazła w tym zamieszaniu. - Odcięłam się od tego po prostu, bardziej od internetu. Nie skupiłam się na tym co się dzieje wokół. Skupiłam się na tym, co się dzieje tam. Wiedziałam, że boksuję z przeciwniczką, która była zawieszona, ale wchodziłam do ringu i robiłam swoje. Chciałam powalczyć o medal, chciałam powalczyć o złoto i walczyłam do ostatnich sekund - oznajmiła wicemistrzyni olimpijska w programie "Polacy na igrzyskach".

Srebro Julii Szeremety to pierwszy medal olimpijski w boksie dla Polski od brązu Wojciecha Bartnika z Barcelony z 1992 r.