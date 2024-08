Szeremeta zdradziła, z kim mieszkała w pokoju na igrzyskach. "Coś wspaniałego"

- To była bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale świetnie się pokazałam na IO i jestem z siebie zadowolona. Myślałam, że tę walkę wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca. Widzimy się za cztery lata - powiedziała Julia Szeremeta po sobotniej walce z Lin Yu-Ting. Nasza zawodniczka ostatecznie musiała uznać wyższość Lin Yu-Ting w finale, jednak nie ma powodu do wstydu. Polka zaprezentowała się z dobrej strony i zdobyła pierwszy medal dla naszego kraju w boksie od 32 lat.

Sceny na lotnisku w Warszawie. Tak Julia Szeremeta została przywitana

Po dwóch dniach od tej walki wróciła do kraju, gdzie przywitali ją kibice. - Brawo, Polski Związek Bokserski! Brawo, prezesie [Grzegorz Nowaczek, prezes PZB - przyp. red.]! Julia Szeremeta jest piękną i cudowną dziewczyną! - wykrzykiwał obecny na powitaniu Krzysztof Wójcik, były pięściarz, trener i sędzia bokserski.

Na lotnisku nie zabrakło też wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Otylii Jędrzejczak, która wręczyła kwiaty Szeremecie oraz jej sztabowi.

To z nią Julia Szeremeta mieszkała w pokoju na igrzyskach. "Coś wspaniałego"

W wiosce olimpijskiej Julia Szeremeta przez jakiś czas mieszkała w jednym pokoju z Klaudią Zwolińską, która zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w kategorii K-1 w kajakarstwie górskim. Więcej na ten temat opowiedziała w programie "LIVE" na antenie "TVP Sport". - Nie wiem, jak na siebie trafiłyśmy, ale los musiał tak trafić. Śmiałyśmy się, że to będzie pokój mistrzyń olimpijskich. Prawie się udało, że wszystkie [zdobyłyśmy medale olimpijskie - przyp.red], ale niestety Eli [Wójcik - przyp.red] nie udało się. Klaudia jest bardzo fajną osobą. Miło było mi ją poznać i na pewno jeszcze parę razy będziemy się razem widzieć - powiedziała bokserka.

Następnie głos zabrał prowadzący Piotr Jagiełło. - To też jest fajne, prawda, że na takiej wielkiej imprezie można poznać różnych sportowców, trochę różne światy, no Klaudia to oczywiście kajakarstwo górskie, ale to też troszeczkę głowę może otwierać - zasugerował prowadzący "TVP Sport". - Tak, fajnie spotkać się w wiosce z zawodnikami ze wszystkich dyscyplin, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, więc to jest coś wspaniałego - odparła Szeremeta.