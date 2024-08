Wiadomo, kto publikował memy o rywalce Szeremety. "Niestety"

Po raz pierwszy od 32 lat Polska ma medal olimpijski w boksie. W 1992 r. w Barcelonie dokonał tego Wojciech Bartnik, który wywalczył brązowy medal w wadze półciężkiej. W tym roku w Paryżu Julia Szeremeta wywalczyła srebrny medal w kategorii do 57 kilogramów. W decydującym pojedynku Polka przegrała jednogłośnie na punkty z Tajwanką Lin Yu-Ting. Mimo tej porażki Szeremeta zapowiada, że na igrzyskach olimpijskich w 2028 r. w Los Angeles już wywalczy złoto.

Zanim doszło do pojedynku Szeremety z Yu-Ting w finale wspomnianej kategorii, to wokół Tajwanki pojawiły się spore kontrowersje, związane z rzekomymi testami płci w organizacji IBA, obecnością chromosomów XY w organizmie oraz podwyższonym poziomem testosteronu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uważa testy IBA za niewiarygodne, więc dopuścił Tajwankę do rywalizacji o medale. Mimo to pięściarka doświadczała wielu nieprzyjemności, także w mediach społecznościowych.

- Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Ciężki temat, na razie nie będę się wypowiadać. Czy MKOl powinien się przyjrzeć tej sprawie? Powinien, na pewno. Jeżeli została zdyskwalifikowana w IBA, to MKOl powinien zainteresować się sytuacją - mówiła Szeremeta w krótkiej rozmowie dla TV Republika po tym, jak wylądowała na warszawskim Okęciu.

Skąd pojawiły się memy na profilu Szeremety? "Trener zobaczył i kazał pousuwać"

Jeszcze przed pojedynkiem Szeremety z Yu-Ting o złoto igrzysk na koncie Polki na Instagramie pojawiły się memy nawiązujące do kontrowersji, które pojawiały się wokół Tajwanki jeszcze przed igrzyskami. "Żeby zdobyć złoto jeszcze chłopu muszę naklepać", "Jesteś ostatnią kobietą w walce o złoto. O ku***a" - to treść części z nich. Memy trafiły także do tajwańskich mediów. "Polska przeciwniczka rozwścieczyła cały internet. Użytkownicy byli zaniepokojeni faktem, że Lin Yu-Ting mogła spotkać się z tak niesprawiedliwym traktowaniem" - pisał portal tvbs.com.tw.

Jak Szeremeta odpowiedziała na to już po walce z Yu-Ting? - No tak wyszło. Tak naprawdę ja się nie zajmowałam swoimi mediami społecznościowymi, żeby się wyciszyć. Nie wchodziłam tam, ktoś za mnie prowadził te media. Trener zobaczył te memy i kazał to pousuwać - mówiła srebrna medalistka IO, którą cytował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Trener Szeremety zamyka sprawę z memami. "Wściekłem się"

Teraz do tej sprawy szerzej odniósł się Tomasz Dylak, z którym rozmawiała Interia. Trener Polki postanowił ujawnić, kto publikował memy w imieniu Szeremety. - Wściekłem się, bo ja dbam o to wszystko. Z jednej strony to był mój błąd, bo kazałem Julce odciąć się od mediów społecznościowych. I przejęła nad tym kontrolę jej koleżanka, która miała wszystko udostępniać. I przez to, nie patrząc co udostępnia, puściła wszystko. Zobaczyłem, co zostało pokazane i po pół godziny to zostało usunięte. Ale niestety, coś, co zostaje pokazane w internecie, już nie ginie - powiedział.

- Julka tak naprawdę się tym nie przejmuje. Ona nawet dokładnie nie wie o tej całej sytuacji i stara się na ten temat nie wypowiadać. Natomiast ja patrzę na to tak, że może jej zaszkodzić, więc staram się być jej ochroniarzem. Tak jeśli chodzi o boks, jak również o życie. To jest 20-letnia, bardzo wrażliwa dziewczyna, która jeszcze nie do końca wie, jak życie i świat może ją skrzywdzić - dodał Dylak.