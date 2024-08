Tusk złożył ofertę Fornalowi. Odpowiedział tak, że bardziej szczerze się nie da

Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. W poniedziałek 12 sierpnia wylądowali na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie witali ich kibice, działacze oraz media. Później zespół Nikoli Grbicia spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, który postanowił pożartować z Tomaszem Fornalem.

Zobacz wideo Tak Polacy powitali bohaterów igrzysk! Sceny na lotnisku

Donald Tusk przyjmuje rady od Tomasza Fornala. "A można przeklinać?"

"Dawać, k***a, nap*******y się z nimi, k***a" - tak krzyczał Tomasz Fornal do kolegów z zespołu w meczu Polska - USA. W tym starciu Biało-Czerwoni przegrywali 1:2, by finalnie triumfować 3:2 i awansować do finału, a słowa przyjmującego obiegły całą sportową Polskę.

Nie tylko zwykli kibice podchwycili tę motywację od 26-latka. Najwyraźniej przypadła również do gustu Donaldowi Tuskowi. Premier podczas spotkania z siatkarzami żartował z Fornalem, a wideo znalazło się w jego mediach społecznościowych.

- Ja Pana potrzebuje do motywacyjnej przemowy na Radzie Ministrów - powiedział Tusk do reprezentanta Polski w siatkówce. - Dobrze - śmiał się Fornal. - To jesteśmy umówieniu - dodał Premier, na do usłyszał rozbrajające: "A można przeklinać?" od 26-letniego przyjmującego. Oczywiście wszystko w żartobliwej konwencji.

Później podczas spotkania Fornal i Tusk siedzieli obok siebie, a Premier w serwis X opublikował zdjęcie z siatkarzem i podpisem: "Tutaj odbieram od Tomasza Fornala rady, jak motywować ministrów do cięższej pracy".

W komentarzach głosy na temat filmu i wpisu premiera są bardzo podzielone. "Uwielbiam Pana za ten dystans" - czytamy w jednym z komentarzy. "Skoro siatkarz szkoli premiera, to po co nam premier?" - pyta inny z internautów. "Pan powinien wziąć lekcje od tych ludzi jak godnie reprezentować Polskę" - czytamy pod wpisem.