"Musiałam szybko biec do pokoju". Swoboda podbiła sieć. 3 mln wyświetleń

W niedzielę oficjalnie zakończyły się igrzyska olimpijskie w Paryżu. W nich Polska wywalczyła dziesięć medali, w tym jeden złoty, cztery srebrne oraz pięć brązowych. Niestety jednego z nich nie wywalczyła kobieca sztafeta 4x100 m w składzie Magdalena Niemczyk, Kryscina Cimanouska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda, ponieważ Polki uzyskały czas 42,86 s, który nie dał awansu do finału. Wcześniej Swoboda przeżyła spore rozczarowanie, ponieważ zabrakło jej 0,01 s do tego, by awansować do finału biegu na 100 metrów.

Warto dodać, że w trakcie wspomnianej sztafety doszło do pewnej kontrowersji. Reprezentantki Wybrzeża Kości Słoniowej przeszkadzały Polkom podczas przekazywania pałeczki między trzecią a czwartą zawodniczką. - Moje wrażenia są denne, bo dziewczyna z dziewiątego toru, z Wybrzeża Kości Słoniowej, biegła po moim torze i dostawałam w rękę, co każdy swój ruch ręką. Nie mogłam się zebrać, więc musimy bardzo szybko znaleźć tik, żeby to zgłosić, bo tak się nie robi - przekazała Swoboda przed kamerami Eurosportu. Protest jednak został odrzucony.

"Katastrofalne" jedzenie w trakcie igrzysk. "Ludzie znajdują w nich robaki"

W trakcie igrzysk olimpijskich doszło do innej kontrowersji. Mowa tutaj konkretnie o jakości jedzenia, które było serwowane w wiosce olimpijskiej. Sportowcy potrafili znaleźć w nich robaki. - Wyżywienie nie jest wystarczająco dobre dla poziomu, którego oczekuje się od sportowców. Na igrzyskach w Tokio jedzenie było niesamowite, w Rio także. Teraz są długie kolejki, czekanie 30 minut na jedzenie, bo nie było systemu, by uniknąć kolejek. Lubię ryby, ale ludzie znajdują w nich robaki. To nie jest dobre - mówił brytyjski pływak Adam Peaty.

- Jedzenie w wiosce jest co najmniej katastrofalne. Jakość jedzenia nie jest szczególnie dobra. Stoi się niewiarygodnie długo w kolejce, jest mało stanowisk - dodawał Christopher Ruhr, niemiecki zawodnik hokeja na trawie. "Słuchamy sportowców i bardzo poważnie traktujemy ich opinie. Od momentu otwarcia wioski olimpijskiej nasz partner aktywnie pracuje nad dostosowaniem dostaw do rosnącego wykorzystania restauracji w wiosce" - przekazali organizatorzy igrzysk w jednym z oświadczeń.

A co o jakości jedzenia w trakcie igrzysk mówiły Polki?

Swoboda i reszta sztafety mówi wprost. "Musiałam szybko biec do pokoju"

Ten temat pojawił się w trakcie rozmowy polskiej sztafety z TVP Sport.- Wioska olimpijska jest fajna, ale tylko na dwa-trzy dni. Łóżka nie są takie niewygodne, jak wszyscy mówią, że są straszne, bo są kartonowe. Mnie się dobrze śpi. Jedzenie jest bardzo słabe, niestety powoduje, że mam rewolucje żołądkowe - mówiła Ewa Swoboda. - To jest dobre na pierwsze dwa-trzy dni, ale później, jak już się idzie na tę stołówkę, to tak już się nie jest głodnym - dodała Magdalena Stefanowicz.

- Mi osobiście się wioska bardzo podoba, bo jest nieograniczona ilość lodów, w tym Magnumów - mówiła Magdalena Niemczyk. - Ja bardzo lubię krewetki, a tutaj są one codziennie, więc jem krewetki codziennie na śniadanie, czasami na obiad i na kolację - wtrąciła się Kryscina Cimanouska. - Ja zjadłam jedną krewetkę i musiałam bardzo szybko biec do pokoju - podsumowała Swoboda.

TVP Sport opublikowało wspomniane nagranie w mediach społecznościowych 9 sierpnia i do tego momentu stało się ono hitem. Choćby na Facebooku film ma już ponad trzy miliony wyświetleń. "Sportowcy olimpijscy nie mają jakichś konkretnych planów żywieniowych, tylko jedzą co popadnie?" - pytał jeden z internautów. "Gdzie jest sztabowy dietetyk... o ile w ogóle jest" - dopytuje internautka.