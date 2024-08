Michalczewski powiedział to głośno ws. sytuacji Szeremety

200 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje - taką nagrodę od Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymały polskie medalistki, które indywidualnie zostały wicemistrzyniami olimpijskimi. To oczywiście Julia Szeremeta (boks), Daria Pikulik (kolarstwo torowe) i Klaudia Zwolińska (kajakarstwo).

Za złoto PKOl dorzucał dodatkowo 50 tysięcy złotych oraz co najważniejsze - dwupokojowe mieszkanie. Tę nagrodę otrzyma wyłącznie Aleksandra Mirosław, która została mistrzynią olimpijską we wspinaczce sportowej.

Dariusz Michalczewski chce mieszkania dla Julii Szeremety

Jednak "Super Express" wpadł na pomysł apelu do PKOl-u, ministerstwa sportu i turystyki oraz resortu obrony narodowej (Szeremeta służy w wojsku), żeby Julia Szeremeta także otrzymała mieszkanie. Do apelu gazety dołączył już były mistrz świata w wadze półciężkiej Dariusz Michalczewski. - Julia walczyła wspaniale, pokazała naprawdę piękny boks i osiągnęła to, na co nasza dyscyplina czekała wiele długich lat - podkreślił.

- Już zrobiła, moim zdaniem, bardzo wiele dla boksu; przypomniała kibicom, że Polska w tej dyscyplinie ma wspaniała tradycje. Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich zdobyła to srebro, zdecydowanie popieram pomysł nagrodzenia jej jak złotej medalistki - dodał Michalczewski.

Nie wprost, ale były pięściarz nawiązał do Lin Yu-Ting, z którą Szeremeta przegrała walkę o złoto. Zarówno Tajwanka, jak i Imane Khelif zostały wykluczone z mistrzostw świata 2023. Zdaniem organizatorów, w ich organizmie wykryto zbyt duży poziom testosteronu. Na dodatek rzekomo badania DNA wykazały u nich obecność męskich chromosomów XY. MKOl nie uznał jednak tych testów i pozwolił Yu-Ting oraz Khelif wziąć udział w zmaganiach w Paryżu.

Czy coś w tej sytuacji faktycznie się wydarzy? Do tego pewnie daleka droga. Nie ma jednak wątpliwości, że przed igrzyskami Szeremeta nie mieszkała w luksusowych warunkach. - Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią jak to się kiedyś budowało za komuny - zdradził ojciec pięściarki Andrzej Szeremeta.