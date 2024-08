Jest interwencja ws. emerytur olimpijskich. Chcą przeprowadzić rewolucję

Od stycznia 2024 r. emerytury olimpijskie wynoszą 4203,04 zł miesięcznie. Wysokość emerytury jest taka sama dla wszystkich medalistów igrzysk. Aby ją otrzymać, wyróżniony sportowiec musi ukończyć 40 lat i zawnioskować o wypłatę emerytury do ministerstwa sportu i turystyki. Tylko jednorazowe nagrody od PKOl-u i MSiT są różne, zależą od koloru zdobytego medalu.

Poseł z interpelacją ws. emerytur olimpijskich

Poprzedni rząd podniósł wysokość emerytury dla polskich medalistów jeszcze przed końcem swojej kadencji. Na razie obecne władze nie zmieniają nic w kwestii świadczeń, ale możliwe, że temat wróci w przyszłości.

Poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej (KO) postanowił złożyć interpelację skierowaną do ministra sportu Sławomira Nitrasa. Zdaniem polityka emerytury olimpijskie powinny przysługiwać większej grupie sportowców niż tylko medalistom olimpijskim. Mowa o tych, którzy otarli się o podium na igrzyskach. Zapytał ministra, czy resort rozważa reformę świadczenia.

"Jak pokazały mijające igrzyska, sama walka o trzecie miejsce nadal jest tytanicznym wysiłkiem, sukcesem sportowców i sportowczyń oraz powodem do dumy dla wszystkich kibicujących w Polsce. Dlatego uważam, że wszyscy biorący udział w finalnych rozgrywkach lub o włos ocierający się o brązowy medal, czyli także zdobywcy czwartych miejsc, zasługują na takie samo wyróżnienie i wynagrodzenie wieloletnich wysiłków od państwa, które reprezentują" - napisał w poście wyjaśniającym interpelację.

Według Sterczewskiego emerytura dla zawodników, którzy zajęli czwarte miejsce na IO, będzie formą docenienia ich wysiłku, walki i poświęcenia.

"Obecnie, by uzyskać to świadczenie, trzeba być medalistą igrzysk olimpijskich. Tymczasem walka o trzecie miejsce bywa jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu sportowca. Niekiedy także najtrudniejszym pojedynkiem w całej karierze. Warto, by nasze państwo pokazało wsparciem systemowym, że walka o podium na Igrzyskach Olimpijskich to naprawdę istotne osiągnięcie" - argumentował na Facebooku.

Polscy olimpijczycy przywieźli z Paryża dziesięć medali - jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych.