W sieci zawrzało po tym, co Tom Cruise zrobił na zakończenie IO. "Co za żenada"

W niedzielę po 21:00 rozpoczęła się ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Igrzysk, które pozwoliły wielu sportowcom pobić rekordy życiowe, a także rekordy świata. Igrzysk, które dostarczyły kibicom mnóstwa emocji. Organizatorzy chcieli, by ostatni akcent imprezy również zapewnił widzom wiele wrażeń. I faktycznie kilka pomysłów zaimponowało publiczności.

Mowa m.in. o wykonaniu utworu "Hymn do Apollo" przez szwajcarskiego pianistę Alaina Roche, który wisiał około 10 metrów nad ziemią, razem z fortepianem. Co więcej, zarówno on, jak i instrument byli w pozycji pionowej. "Niesamowite", "Zapiera dech w piersiach", "To było po prostu epickie" - pisali internauci. Jednak jeden z występów nie przypadł im do gustu.

Internauci ocenili występ Cruise'a na ceremonii zamknięcia IO. "Nieudolnie"

Mowa o epizodzie z Tomem Cruise'm. Gwiazdor Hollywood "spadł z nieba", a właściwie został opuszczony na linie z dachu Stade de France. Następnie chwycił flagę olimpijską, wsiadł na motor i pomknął z nią... w stronę Los Angeles. To właśnie tam odbędzie się kolejna edycja igrzysk.

Tyle tylko, że jego występ nie spodobał się internautom, o czym ci dali wyraźnie znać w mediach społecznościowych. Zauważyli, że organizatorzy z pewnością chcieli nawiązać do ceremonii otwarcia IO w 2012 w Londynie, kiedy to w podobny sposób na stadion przybyli Królowa Elżbieta II i Daniel Craig, odtwórca kultowej postaci Jamesa Bonda. Wówczas widzowie zachwycali się pomysłem i jego wykonaniem.

Teraz było zupełnie inaczej. "To był plagiat z Londynu - szkoda, że nie wpadli na bardziej oryginalny pomysł", "Królowa zrobiła to zdecydowanie lepiej", "Ameryka przerobiła to dość nieudolnie" - pisali. Ale to nie był koniec.

Takiej krytyki gwiazdor się nie spodziewał

W sieci pojawiło się o wiele więcej krytycznych komentarzy. Internauci nie gryźli się w język. "Cruise zrujnował całe zakończenie", "O mój Boże, co za żenada", "Cóż, dla mnie była to najbardziej tandetna rzecz podczas całej ceremonii, choć oczywiście to kwestia gustu", "Kpina", "Każdy wiedział, co zrobi. Brak niespodzianki", "Ja oczekiwałem od niego zdecydowanie więcej" - to tylko kilka z nich. Internauci wytknęli też aktorowi, że jechał na motorze bez kasku, czym promuje nieodpowiedzialne zachowania.

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wystąpiło 10 714 sportowców z 206 krajów świata. Ponad 200 zawodników to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Udało im się zdobyć tylko 10 medali, co uplasowało ich na odległej 42. lokacie. Liderami klasyfikacji medalowej, a zarazem jej zwycięzcami zostali Amerykanie - aż 126 krążków, z czego 40 koloru złotego.