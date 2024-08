Tak "Washington Post" pisze o tym, co się stało w finałowej walce Szeremety

Julia Szeremeta wraca do Polski ze srebrnym medalem olimpijskim. W sobotnim finale bokserskiej rywalizacji w kategorii do 57 kg przegrała z zawodniczką z Tajwanu Lin Yu-Ting jednogłośną decyzją sędziów. Walkę z uwagą obserwował niemal cały świat, bo wokół rywalki Polki od dłuższego czasu trwało olbrzymie zamieszanie. Obszerny artykuł na ten temat zamieścił "Washington Post".

Największy amerykański dziennik skupił się przede wszystkim na postaci złotej medalistki i jej inspirującej historii. "Lin Yu-Ting podczas turnieju bokserskiego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu walczyła przede wszystkim o zachowanie opanowania i spokoju, podczas gdy wydawało się, że większość gadającego świata ją oczernia, przedstawia ją w złym świetle i kwestionuje samą naturę jej istnienia" - czytamy.

Słowa te odnosiły się rzecz jasna do zamieszania wokół krążących oskarżeń, że Lin podobnie jak algierska pięściarka Imane Khelif, jest mężczyzną. Obie zawodniczki w zeszłym roku zostały zdyskwalifikowane z mistrzostw świata w Indiach, gdyż zdaniem zarządzanej przez Rosjanina Umara Kremlowa federacji IBA, nie przeszły testów płci. Deklaracje powiązanego z Kremlem działacza nie przekonały jednak MKOl-u, który dopuścił je do rywalizacji. Zarówno jedna, jak i druga na igrzyskach w Paryżu wywalczyła złoty medal. "Obie zawodniczki wytrwały pomimo lawiny krytyki i fałszywych spekulacji na temat swojej płci. W Paryżu dały najlepsze występy w swoich karierach bokserskich" - komplementował "Washington Post".

Gazeta odnotowała, że do dyskusji odnośnie do płci pięściarek włączali się m.in. Donald Trump, Giorgia Meloni, czy autorka "Harry'ego Pottera" J.K. Rowling, a temat stał się areną światopoglądowej wojny. "Krytycy albo kwestionowali ich kwalifikacje do udziału w zawodach kobiet, albo fałszywie twierdzili, że są mężczyznami. W ten sposób zmuszali obie kobiety do odgrywania niechcianych głównych ról w debacie na temat zmiany nastawienia do tożsamości płciowej i przepisów bezpieczeństwa w sporcie" - zauważono.

Dziennikarze docenili spokój, z jakim do zamieszania podeszła Tajwanka, która w ogóle nie chciała się do niego odnosić. - Jako wyczynowa sportsmenka wiem, jak ważne jest, aby odciąć się od mediów społecznościowych - wyjaśniła sama Lin. To właśnie dzięki temu udało jej zachować chłodną głowę.

"Washington Post" skomentował także sam pojedynek. Niestety o polskiej pięściarce nie napisano wiele dobrego, bo ten był bardzo jednostronny. "Lin od początku używała swojego długiego lewego prostego, trzymając 20-letnią Szeremetę na dystans i przygotowując kombinacje. Dłonie Lin były szybsze i bardziej aktywne i to ona zdominowała pierwsze dwie rundy, zadając mnóstwo czystych ciosów. Lin pewnie zmierzała ku zwycięstwu, zręcznie unikając kilku zbyt wolnych ciosów. Szeremeta w ostatniej minucie w ogóle nie kontrowała. Gdy walka się skończyła, miała zakrwawioną twarz i bliznę pod prawym okiem" - opisano.