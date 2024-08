"The Times" alarmuje. Problem z kolejnymi igrzyskami m.in. dla Świątek

Tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu uwidoczniły problem napiętego kalendarza tenisowego. Zakończenie Wimbledonu na trawie do zmagań na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa dzieliło raptem kilkanaście dni i wielu zawodników uznało, że taka gwałtowna zmiana nawierzchni byłaby ryzykowana dla ich organizmów. Z igrzysk zrezygnowała m.in. Aryna Sabalenka czy Ons Jabeur.

"The Times" alarmuje. Problem z kolejnymi IO. M.in dla Świątek

Za cztery lata turniej olimpijski w tenisie rozgrywany będzie na nawierzchni twardej, lecz tenisistom dojdzie kolejny problem z długim lotem do Stanów Zjednoczonych oraz zmiana strefy czasowej. W dodatku "The Times" informuje, że kolejne letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles zostaną rozegrane w 2028 r. w dniach od 14 do 30 lipca. Czyli zdecydowanie wcześniej niż tegoroczne zmagania w Paryżu (26 lipca - 11 sierpnia). "To rodzi problemy dla tenisistów, golfistów, kolarzy, a nawet piłkarzy" - alarmuje dziennik.

Wimbledon co roku rozgrywany jest w dwóch pierwszych tygodniach lipca i raczej wątpliwe jest, aby coś lub ktoś był w stanie przekonać konserwatywnych organizatorów turnieju do zmiany. To stwarza potencjalny konflikt terminów, a pierwsze dni turnieju olimpijskiego mogą nawet nałożyć się na decydujące fragmenty Wimbledonu. Mało których czołowy tenisista świata zdecydowałby się na bezpośredni lot do Los Angeles po wyczerpujących dwóch tygodniach rywalizacji na najwyższym poziomie. "The Times" podkreśla również problem dla telewizji oraz korespondentów, którzy mieliby relacjonować oba wydarzenia.

Lecz nie tylko tenisiści staną przed ogromnym problemem logistycznym. "The Times" zauważa, że problemy dotkną także golfistów, którzy wezmą udział w The Open Championship, rozgrywanym z reguły w lipcu. Podobnie sytuacja wygląda z Tour de France, organizowanym w pierwszych trzech tygodniach lipca. Nakładanie się terminów uniemożliwiłoby kolarzom start we Francji i Los Angeles. Z kolei od 9 czerwca do 9 lipca odbywać się będą piłkarskie mistrzostwa Europy na Wyspach Brytyjskich, choć w przypadku futbolu to najmniejsze zmartwienie z uwagi na sposób formułowania kadr na igrzyska - gracze U23 plus maksymalnie trzech starszych.

Przed organizatorami igrzysk olimpijskich w Los Angeles oraz przedstawicielami poszczególnych dyscyplin gorący czas, aby wszystko dokładnie zaplanować. Na szczęście czasu jest dużo, albowiem do kolejnej najważniejszej imprezy czterolecia pozostało 1432 dni.