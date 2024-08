Polak nie wytrzymał po igrzyskach. "Zniknijcie i nie przeszkadzajcie więcej"

Polscy kibice wciąż żyją niespodziewanym srebrnym medalem Darii Pikulik w omnium, ale to niejedyny sukces, jaki udało się wywalczyć na tych igrzyskach w kolarstwie torowym. Z dobrej strony pokazał się również Mateusz Rudyk, który w dwóch konkurencjach zmieścił się w pierwszej dziesiątce. W sprincie zajął znakomite piąte miejsce po porażce w ćwierćfinale z późniejszym mistrzem olimpijskim Harrie'em Lavreysenem. Z kolei w keirinie był 10. Po wszystkim zdobył się na małe podsumowanie.

Polski kolarz dał upust emocjom po igrzyskach. "Czuję się bezradny"

Kolarz zamieścił w portalu X obszerny wpis, w którym zrelacjonował, jak start w Paryżu wyglądał z jego perspektywy. "Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 zakończone. 5. i 10. miejsce w moim wykonaniu, na więcej nie było mnie stać. Oddałem całego siebie na deskach toru. Lata wyrzeczeń, poświęcania wszystkiego, aby walczyć o medale na tej imprezie. Konkurencje sprinterskie są bezlitosne i nie można sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Tylko co z tego, gdy Ty robisz wszystko, co możesz, lecz nie jesteś w stanie przeskoczyć niektórych rzeczy? Po prostu nieraz czuję się bezradny" - rozpoczął.

Niewiele brakowało, a Rudyk w ogóle w Paryżu by nie wystartował, bo został tymczasowo zawieszony za stosowanie insuliny. Ta była mu jednak niezbędna, bo jest cukrzykiem. Na szczęście sprawę udało się wyjaśnić i dopuszczono go do rywalizacji. "Cieszę się, że choć bez medalu, mogłem pokazać, że z cukrzycą można być dobrym sportowcem i osiągać wysokie wyniki sportowe, i walczyć na igrzyskach olimpijskich. Dziękuję tym, którzy mnie w tej drodze wspierali i dzięki którym mogłem się znaleźć na tej imprezie i godnie reprezentować nasz kraj" - dodał.

Rudyk uderza w PZKol. Dramatyczne pytanie. "Czy to będzie miało sens?"

Na koniec Rudyk poświęcił parę zdań Polskiemu Związkowi Kolarskiemu. Podobnie jak jego koleżanka z reprezentacji Daria Pikulik, czy były olimpijczyk Krzysztof Maksel, który komentował zawody na antenie Eurosportu, miał do tamtejszych działaczy ogromny żal. "Przepraszam tych, których zawiodłem. Chcę spróbować jeszcze raz, jeszcze raz za 4 lata powalczyć o marzenia. Tylko czy jak nic się nie zmieni, czy to będzie miało sens? Z takim pytaniem zostawiam siebie i was. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy są ze mną, wspierają i pomagają, a do tych, którzy podkładają kłody pod nogi, mam prośbę - zniknijcie i nie przeszkadzajcie więcej" - zakończył.

Już na samym początku zmagać kolarzy torowych Krzysztof Maksel podnosił, że nasi zawodnicy sukcesy osiągają nie dzięki, ale pomimo działalności PZKol. - Kolarstwo torowe to piękny sport, ale w nieudolnym związku, z nieudolnymi działaczami ci kolarze, mimo wszystko błyszczą i naprawdę trzeba ich docenić. (...) Niestety związek nie pomaga, związek u nas rzuca kłody pod nogi, a nie wymienia deski na nowe - mówił na antenie Eurosportu.