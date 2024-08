Paskudny hejt na Ewę Swobodę. Wystarczyło, że posłanka PiS wrzuciła zdjęcie

Ewa Swoboda pod koniec maja doczekała się własnej lalki Barbie. Otrzymała od firmy Mattel model z własną podobizną. W ten sposób marka przed igrzyskami w Paryżu chciała wyróżnić sportsmenki, które mogą stanowić wzór do naśladowania. Podobne uznanie spotkało zaledwie osiem innych zawodniczek, reprezentujących różne dyscypliny, w tym tenisistkę Venus Williams czy pływaczkę Federikę Pellegrini.

Szambo wybiło po tym, co wstawiła Lichocka. Potężny atak na Swobodę. "Obciach i wiochę tworzy"

Swoboda unikatowym modelem pochwaliła się na Instagramie. "Wciąż nie mogę w to uwierzyć! Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja - jedyny taki egzemplarz na świecie" - pisała.

W trakcie igrzysk zdjęcie Swobody i jej lalki odkopała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Postanowiła udostępnić je na Facebooku. "Ewa Swoboda i jej model lalki Barbie" - napisała i wstawiła emotikonę wyrażającą wielki zachwyt. Nie podzielali go jednak internauci. W sekcji komentarzy rozpętało się prawdziwe piekło.

Cała rzesza ludzi zaczęła ostro krytykować wygląd polskiej sprinterki. Wszystko przez jej tatuaże. "Tatuaże Cię skreślają, totalne dno" - napisał jeden z użytkowników. "Proponuję na czole z napisem: 'pomocy" - dodał następny. "Jeszcze na czole sobie stempel pierdół... Nie lubię tej głupoty, którą pokazuje. Wstyd nie przystoi w takim miejscu tak pajacować. D**ę do kamer wpina, usta napompowane. Ciało całe zbazgrane głupotami. Choćby była złotą medalistką to dla mnie to obciach i wiochę tworzy, że wstyd. Moją idolką to nie jest" - czytamy.

Lalka Ewy Swobody wywołała histerię. "Podprogowa manipulacja"

Nie brakowało także oburzonych kobiet, które tłumaczyły, dlaczego podobnej lalki nie kupiłyby dziecku. "Nie ma czym się zachwycać, nie dałabym dziecku takiej lalki, podprogowa manipulacja! Pewnie bawiła się Monster High. Postaci są inspirowane filmowymi potworami i fantastyką grozy, co odróżnia je od większości lalek, wypisz wymaluj pokłosie naszych krzyczących nastolatków ze strzałą na policzku i tęczową zarazą w głowie! Gdzie jeszcze zrobić tatuaże, aby mnie zauważono??? No może medal jej już wystarczy..." - skomentowała jedna z nich. "Po co pokazujesz! Ja jako babcia nigdy bym wnuczce nie kupiła takiej Barbie!" - dodała następna.

Oczywiście wiele osób stanęło w obronie Ewy Swobody. Poza atakami w stronę hejterów pojawiły się też słowa wsparcia. "Bardzo ją lubię. Szkoda, że tej lalki nie można kupić. Nie rozumiem, co was interesuje cudze ciało? Tatuaże sztosik" - napisała jedna z internautek. "Ja bym kupiła nawet sobie na złość tym polaczkom wiecznie niezadowolonym" - podsumowała inna.