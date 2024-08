Świderski grzmi po skandalu na igrzyskach. "Walczyliśmy od roku"

Igrzyska olimpijskie to jedyna wielka impreza w siatkówce, na której kadry są nieco węższe. Trenerzy mogą zabrać 14 zawodników na mistrzostwa świata, Europy i Ligę Narodów. Z kolei na IO w Paryżu mogli powołać 13 graczy, ale jeden siatkarz był tzw. rezerwowym medycznym - wszedłby do kadry tylko wtedy, gdyby jeden z podstawowych reprezentantów wypadł z powodu kontuzji.

Świderski zabrał głos ws. skandalu na podium IO

W kadrze Francji rezerwowym był Timothee Carle, ale nie zagrał w żadnym spotkaniu. Gdyby wystąpił, otrzymałby medal, a ostatecznie stał się ofiarą przepisów, które zatwierdzono krótko przed igrzyskami. Przepis o rezerwowym medycznym od początku był krzywdzący dla samego powołanego. Wprowadził zamieszanie w planowaniu zespołów.

Francuzi protestowali przed ceremonią medalową, bo chcieli wejść razem z Carle na podium. Traktowali go jako część zespołu, a nie kogoś, kto tylko stał obok. Przez ich protest ceremonia nieco się opóźniła. Carle stanął na podium, ale nie dostał złotego medalu. Komentujący na antenie Eurosportu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga mówili o hańbie i wstydzie na cały świat. W pewnym momencie swój medal oddał mu Trevor Clevenot, założył mu na szyi, ale po chwili Carle oddał go. Do zdjęć grupowych pozował bez medalu.

Zdaniem Sebastiana Świderskiego przepis o rezerwowych na igrzyskach olimpijskich musi zostać zmieniony do czasu następnej edycji w Los Angeles. Najlepiej byłoby, gdyby trenerzy mieli do dyspozycji 14 zawodników, tak jak na wszystkich innych imprezach. To zdecydowanie ułatwiłoby planowanie powołań, prace nad taktyką i wpłynęłoby korzystnie na zdrowie zawodników. W Paryżu musieli zagrać sześć meczów w dwa tygodnie, by zdobyć medal. W starym formacie turnieju olimpijskiego (dwie grupy po sześć drużyn) grali nawet osiem spotkań.

- Francuzi wiedzieli, że trzeba zrobić zmianę medyczną i gdyby ten zawodnik się pojawił, to by ten medal dostał. Przepisy są dla mnie jednak dziwne. Wielka impreza, duże emocje, ogromne koszty energetyczne, a mamy 12 zawodników, gdzie wszystkie imprezy gramy w składach 14-osobowych. Nie wiem, jakie względy decydują, że są 12-osobowe składy - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w rozmowie z Polsatem Sport.

Kiedy FIVB i MKOl zatwierdziły przepis o rezerwowym medycznym, w środowisku panowało nie było wielkiej euforii. O zmiany apelowano do federacji i komitetu od dłuższego czasu, ale domagano się innych, niż ostatecznie potwierdzono.

- My walczyliśmy od roku, FIVB udało się wymusić wprowadzenie trzynastego zawodnika, rezerwowego. Przykro jednak, że zawodnik wchodzi na podium, a zostaje bez medalu - dodął Świderski.

Polscy siatkarze wywalczyli w Paryżu srebrny medal. To pierwszy medal IO w siatkówce dla naszego kraju od złota zdobytego w Montrealu w 1976 r.