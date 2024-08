Wielka afera z polskim związkiem po IO. Jest stanowcza reakcja Majewskiego

- Związek kolarski nie działa, bo musi być obsługiwany zewnętrznie i ma bardzo duże kłopoty - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Tomasz Majewski. Szef polskiej misji olimpijskiej zareagował w ten sposób na aferę, jaka rozgorzała po słowach srebrnej medalistki w kolarstwie torowym Darii Pikulik. Pretensji do innych związków było jednak więcej. A co na to Tomasz Majewski?

