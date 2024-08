Tom Cruise porwał flagę, a Bach zdmuchnął ogień. Koniec igrzysk, do widzenia

W Paryżu właśnie zakończyła się ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich. Tym razem uroczystość nie odbywała się na ulicach miasta, ale na stadionie Stade de France, gdzie przez ostatni tydzień oglądaliśmy zmagania lekkoatletów. Na bieżni zobaczyliśmy paradę sportowców ze wszystkich uczestniczących krajów, w tym oczywiście z Polski.

Szeremeta i Głazunow ponieśli polską flagę. Tak wyglądała ceremonia zamknięcia igrzysk

Jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii ogień olimpijski uroczyście wniósł w lampie oliwnej na stadion francuski pływak Leon Marchand, który w Paryżu wywalczył cztery złote i jeden brązowy medal. Polską ekipę na stadion wyprowadziło dwoje chorążych. Tym razem ta zaszczytna funkcja przypadła naszej srebrnej medalistce w boksie Julii Szeremecie oraz Wiktorowi Głazunowowi, który zajął szóste miejsce w wyścigu kanadyjkarzy na 1000 m.

Po przejściu parady sportowców na płycie stadionu pojawił się szef MKOl-u Thomas Bach, który rozdał ostatni komplet medali. Osobiście udekorował najlepszą trójkę kobiecego maratonu, w tym złotą medalistkę i nową rekordzistkę olimpijską Sifan Hassan. Wtedy mogła odbyć się część artystyczna ceremonii, którą wyreżyserował Thomas Jolly - ten sam, który odpowiadał za ceremonię otwarcia. Na scenie zaprezentowało około stu tancerzy i artystów cyrkowych.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu zakończone. "Igrzyska nowej ery"

Później rozpoczęło się wielkie świętowanie. Zgromadzeni sportowcy bawili w rytm muzyki francuskiego zespołu Phoenix oraz wokalistki Angele. Na sam koniec oficjalne przemówienia wygłosili szef komitetu organizacyjnego igrzysk w Paryżu - Tony Estanguet oraz przewodniczący MKOl-u Thomas Bach. - To były pierwsze igrzyska olimpijskie zorganizowane w całości zgodnie z naszymi reformami agendy olimpijskiej - młodsze, bardziej miejskie, bardziej integracyjne, bardziej zrównoważone, z pełnym parytetem płci. To były sensacyjne igrzyska olimpijskie od początku do końca. Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 były igrzyskami nowej ery - mówił Niemiec.

Po odegraniu hymnu olimpijskiego mer Paryża Anne Hidalgo przekazała flagę olimpijską Karen Bass - burmistrz Los Angeles, gdzie obędą się letnie igrzyska za cztery lata.

Później oryginalnie hymn USA zaśpiewała H.E.R. i na stadionie pojawił się Tom Cruise, który dosłownie "spadł z nieba", czyli został spuszczony z dachu Stade de France. Następnie słynny aktor złapał flagę olimpijską, wsiadł na motocykl i porwał ją do Los Angeles. Skąd widzowie mogli wysłuchać kolejnego krótkiego koncertu.

Zgaszenie olimpijskiego ognia odbyło się to w bardzo nietypowy sposób. Lampę z płomieniem wniósł na specjalny podest Marchand, następnie Bach z towarzyszącymi mu sportowcami po prostu ten ogień zdmuchnęli. Wcześniej dokładnie o 23:58 przewodniczący MKOl. wygłosił słynną formułę: Uważam igrzyska 33. olimpiady Paryż 2024 za zamknięte.

Ceremonię zakończyło odśpiewanie piosenki "My Way" przez Yseult i pokaz sztucznych ogni.

W igrzyskach olimpijskich w Paryżu wzięło udział 10 714 sportowców z 206 krajów świata. Rozdano 329 kompletów medali w 32 dyscyplinach sportu. Polacy zdobyli 10 medali - jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych. W klasyfikacji medalowej zajęli 42. miejsce. Najlepsi byli Amerykanie, przed Chinami i Japonią.

Do igrzysk w Los Angeles pozostało 1433 dni.