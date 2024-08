Majewski wskazał powód klęski na igrzyskach. Brutalna prawda o polskim sporcie

9 medali, w tym cztery złote - to dorobek polskich lekkoatletów z igrzysk olimpijskich w Tokio. Od tamtego czasu minęły raptem trzy lata, ale dla naszej ekipy była to prawdziwa epoka. Z polskiej lekkoatletycznej potęgi nie zostało praktycznie nic. W Paryżu jedyny medal i to w dodatku brązowy zdobyła Natalia Kaczmarek. Z takiego stanu rzeczy tłumaczył się wiceprezes PZLA, Tomasz Majewski.

