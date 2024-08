Oto skala katastrofy Polski na igrzyskach. Najgorzej od 96 lat!

Po zakończeniu sobotniej (10 sierpnia) rywalizacji w Paryżu byliśmy już praktycznie pogodzeni, że te igrzyska Polska zakończy z ledwie dziewięcioma medalami na koncie i tylko jednym złotem. Najmniejszy dorobek od Melbourne w 1956 roku, gdzie też nasza kadra liczyła tylko 64 sportowców, a nie 211 jak teraz. Sensacyjne srebro Darii Pikulik w kolarstwie torowym podczas ostatniego dnia igrzysk ocaliło nas przed totalną katastrofą, ale ten jeden krążek więcej niczego tak naprawdę za specjalnie nie poprawia.

Paryż 2024. Lekkoatletyka, kajakarstwo, pływanie. Lista rozczarowań jest długa

Wiele dyscyplin srogo nas zawiodło. Tylko jeden brązowy medal Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów w lekkoatletyce. Brak medali w kajakarstwie (nie licząc górskiego), które przecież od lat dawało nam olimpijskie sukcesy. Kolejne zero krążków w pływaniu. Sporo innych rozczarowań typu brak krążka dla Pawła Tarnowskiego w windsurfingu czy porażka już w II rundzie Angeliki Szymańskiej w judo.

Oczywiście pięknych chwil też nie zabrakło. Medal Igi Świątek, choć brązowy, jest wielkim sukcesem, wspaniała historia Julii Szeremety, złoto i brąz we wspinaczce, przerwana klątwa ćwierćfinałów siatkarzy, a radość z brązu w szpadzie Aleksandry Jareckiej na zawsze pozostanie ikoniczna. Jednak po Paryżu dominować będzie przede wszystkim dyskusja, w jaką stronę idzie nasz sport i czemu nie do końca w taką, jak byśmy tego chcieli. Zwłaszcza w obliczu licznych narzekań zawodników, a nawet dziennikarzy, na związki sportowe w Polsce. Podczas igrzysk srogo oberwało się m.in. Polskiemu Związkowi Kolarskiemu czy Polskiemu Związkowi Szermierczemu.

Polski medal miał kobiece oblicze. Panowie zawiedli na całej linii

Najsłabiej wygląda to jednak w przypadku męskiej części olimpijczyków. Panowie zdobyli tylko dwa z dziesięciu krążków, czwórka wioślarzy (brąz) oraz siatkarze (srebro). Przeszło 80 proc. to największy w historii udział kobiet w olimpijskich medalach dla Polski na jednych igrzyskach, jak wyliczył dziennikarz Adam Bucholz. Jeszcze bardziej miażdżącą dla naszego męskiego sportu statystykę zauważył Łukasz Bok. Polacy nie zdobyli ani jednego indywidualnego medalu w Paryżu. Ostatni raz, by żaden z naszych panów nie zdobył indywidualnie choćby jednego krążka, miał miejsce w Amsterdamie w 1928 roku (nasz jedyny "solowy" medal zdobyła tam Halina Konopacka, wygrywając złoto w rzucie dyskiem).